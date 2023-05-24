虛擬資產｜ZA Bank擬與持牌機構合作　向散戶推虛擬資產交易服務

證監會昨日公佈《適用於虛擬資產交易平台營運者的指引》將於6月1日生效，虛擬銀行眾安銀行宣布向零售投資者推出虛擬資產交易服務。透過與本地持牌虛擬資產交易所合作，該行將尋求監管批准，讓零售投資者能夠經ZA Bank App使用法定貨幣買賣虛擬資產。



眾安銀行行政總裁姚文松表示，期待為用戶提供虛擬資產帶來的新投資機遇，相信虛擬資產有潛力在未來成為重要的資產類別。透過提供虛擬資產交易服務，用戶將有機會在受監管的環境下快人一步捕捉先機。

此計劃是眾安銀行擴張業務版圖的舉措之一，旨在為用戶提供全面的金融服務。除了虛擬資產交易，該行也計劃適時推出美股交易服務。

眾安銀行表示，會遵守嚴格的客戶安全和監管合規標準。在獲得虛擬資產交易服務所需的監管批准後，該行將與不同持份者保持緊密合作，實施適當的保障措施，以確保服務安全和誠信。

相關措施將包括：與值得信賴的第三方供應商合作、落實更高標準的安全指引，並遵守嚴格的反洗錢（AML）和認識你的客戶（KYC）法規。此外，該行將針對虛擬資產交易相關的特性和風險進行用戶教育，確保用戶能在掌握充分資訊的情況下作出適當的選擇。