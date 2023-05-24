英國CMA﹕滙豐及花旗等5家銀行交換債券交易訊息　涉違反競爭法

英國競爭暨市場管理局（CMA）指出，已初步認定5家全球主要銀行涉嫌違反英國競爭法，在一對一在線聊天中交換政府債券交易活動敏感訊息。

CMA於聲明內指出，監管機構指控花旗﹑德意志銀行﹑滙豐﹑摩根士丹利及加拿大皇家銀行（RBC）於2009至13年的不同時期，透過參與少數交易員在彭博聊天室的一次或多次一對一對話，非法分享訊息。

監管機構指出有關對話據稱與英國政府債券的買賣有關，特別是英國公債與英債資產互換掉期，包括定價細節及交易策略等方面。

德銀及花旗已承認參與反競爭活動，滙豐﹑大摩及RBC則並未承認犯錯。CMA指出在現階段不應假設任何一家銀行已違法。

當局稱進行詳細調查

CMA執法部執行主任Michael Grenfell稱，一個正常運作的、有競爭力的債券市場將使數以千萬計的納稅人和養老金儲蓄者受益，同時也是英國作為全球金融中心聲譽的核心，因此這些被指控的活動是非常嚴重的，值得CMA進行詳細調查。這可能使納稅人、養老金儲蓄者和金融機構無法獲得這些產品充分競爭的好處，包括最大限度地降低借貸成本。

CMA表示，現在將考慮銀行的進一步陳述，然後就下一步作出最終決定。