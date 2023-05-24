星島明復牌　交易提案遭撤回

撰文：黃捷
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自本月18日起停牌的星島(1105)公布，本月17日收到一項關於交易的提案，目前該提案已被撤回，故沒有根據聯交所上市規則或收購及合併守則需要披露的擬議交易。

星島將於明日﹙25日﹚恢復買賣。

星島日報