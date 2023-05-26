美國國債上限｜內地評級機構率先調低美國政府評級　由AAA降至AA+

美國政府與由共和黨主導的眾議院，就債務上限問題至今仍未達成協議。外界關注事件會否引致美國政府歷史性出現違約，投資評級機構惠譽更將美國政府的主權評級列入觀察名單。內地投資評級機構中誠信國際則率先將美國政府主權評級下調，由AAA降至AA+，並將美國政府主權評級列入可能進一步下調觀察名單。



中誠信國際指出即使達成共識，邊緣策略亦會促使美國政府的政策路徑帶來不確定性，並重創經濟信心，將引發美國政治及經濟進一步動盪，又指出其基準情景是達成債務上限協議。

中誠信國際又指出，美國政府面臨一些可能導致其信用惡化的風險。在最近的

銀行業危機中，聯儲局的政策立場面臨多重挑戰，可能會加劇波動。

標普於2011年8月降美政府評級

目前穆迪及惠譽均予美國政府AAA評級，但後者已明言將美國政府主權評級展望列為負面。至於標準普爾則予美國政府AA+/A-1評級。

在2011年美國政府與國會亦曾就債務上限問題發生爭拗，在當年7月中旬內地評級機構大公國際率先將美國政府主權債級下調。至8月5日，在美國政府財政壓力加劇之際，標準普爾宣布將美國政府主權評級由AAA降至AA+，為自1941年以來首次。標普降美國政府主權評級觸發金融市場動盪，政府及國會隨即達成協議。其後有股神之稱的巴菲特指出，美國政府的主權評級應為4A。