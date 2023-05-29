虛銀livi傳收縮零售轉攻中小企　調動部門過剩員工

港虛擬銀行開業接近3年，但營運生態持續艱難，有消息稱，由中銀香港（02388）控股的理慧銀行（livi bank），正在展開策略轉型，從零售業務轉向今後專注於拓展中小企生意。因應相關調整，原本隸屬該行營運、零售銀行（如財富管理及保險）等部門的過剩人手將被調職，而調職後原部門的人手空缺不會填補，惟理慧銀行同時在市場招聘約數十人，組成中小企專責團隊，以配合轉型需要。

有本地媒體報道稱，協助推動這次策略轉型的關鍵人物之一，據聞是本月初以顧問身份加入理慧銀行的陳占明，剛由中銀退任個人金融風險及綜合管理部總經理一職，具備多年中小企及信貸風險管理經驗，他的新任務包括如何提升理慧與股東之一的怡和雙互合作及協同效益，並利用大數據和商業數據通等金融基建，搭建該行自身的中小企銀行平台。

理慧︰正擴大中小企團隊規模

理慧銀行發言人回應消息時表示，隨着該行構建的零售銀行平台發展已趨成熟，今年將發揮產品及技術優勢，圍繞中小企客戶推出一系列產品和服務，年初至今推出的livi Business中小企商業理財，策略是應用金融科技與另類數據，以數碼自動化模式加快開戶和信貸審批速度，幫助解決中小企的痛點，實現普惠金融；理慧銀行亦正擴大中小企團隊規模，以配合業務發展。

金管局於2019年先後發出8個虛銀牌照，近日市場接連傳出重組裁員換帥等消息，被問及是否當年發牌過多之故，該局發言人回應，8家虛銀自2020年開業以來，整體發展理想，業務穩步擴展，業界利用金融科技推出創新產品及提升客戶體驗，多家虛銀已開展財富管理和中小企銀行業務，該局一直支持虛銀發展，並會透過不同渠道與業界保持溝通，了解其最新業務策略及提供監管指引。