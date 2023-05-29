日本央行下月或調高基準債券利率上限　投行看好日圓反彈15%

日圓兌美元跌至逾半年低位，不過投行估計日本央行於６月舉行議息會議上，有機會調高基準債券殖利率上限，屆時將支持未來幾個月日圓匯率反彈。

最新日圓繼續走低見六個月低，由於美債上限危機暫告解除，投資風險再度回歸，美元兌日圓持續走高，一度升抵140.91，逼近141價位，再度改寫六個月高位。



不過，投行並未看淡日圓，據彭博報導，法國興業銀行策略師Olivier Korber指出，日本4月核心通脹年增4.1%，創下40年新高，物價上漲對日本央行行長植田和男帶來升息壓力。他預計，日本央行在6月16日召開的利率決議，將日本10年期國債殖利率曲線控制區間上調50個基點，至1%，這可能會將日圓兌美元從目前約139附近推升至130，幅度約7%左右。他強調，「日圓走強的短期風險正在增加，未來幾週可能升至130」。

瑞銀全球財富管理也表達相近看法，認為未來幾個月日圓兌美元匯率將飆升，估計年底，日圓兌美元匯率將升至122，比當前水平高出約 15%。策略分析師表示，儘管美元近期可能進一步上漲，但日圓兌美元近期走勢將出現逆轉，「我們維持對美元最不喜歡的評級和對日圓最喜歡的看法。」