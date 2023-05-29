本港4月整體出口按年跌13%　進口減少11.9%

政府統計處今日﹙29日﹚發表的對外商品貿易統計數字顯示，今年4月份本港整體出口和進口貨值均錄得按年跌幅，分別下跌13%和11.9%。

繼今年3月份錄得1.5%的按年跌幅後，今年4月份商品整體出口貨值為3,383億元，按年下跌13%。同時，繼今年3月份錄得0.6%的按年跌幅後，今年4月份商品進口貨值為3,749億元，按年下跌11.9%。今年4月份錄得有形貿易逆差366億元，相等於商品進口貨值的9.8%。

今年4月份與去年同月比較，輸往亞洲的整體出口貨值下跌13.3%。此地區內，輸往大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是馬來西亞(跌26.4%)、新加坡(跌21.1%)、印度(跌19.7%)、越南(跌19.6%)、台灣(跌18.2%)、菲律賓(跌13.7%)和中國內地(內地)(跌12.9%)。另一方面，輸往泰國(升3.6%)的整體出口貨值則錄得升幅。

出口美國挫近兩成

除亞洲的目的地外，輸往其他地區的大部分主要目的地的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是美國(跌19.9%)、德國(跌15.9%)和英國(跌2.5%)。

同期，來自大部分主要供應地的進口貨值錄得跌幅，尤其是新加坡(跌35.5%)、韓國(跌33.8%)、美國(跌28.4%)、日本(跌18.5%)、越南(跌17.9%)和內地(跌3.6%)。

今年4月份與去年同月比較，部分主要貨品類別的整體出口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」(減375億元，跌19.3%)、「通訊、錄音及音響設備和儀器」(減109億元，跌21.5%)和「辦公室機器和自動資料處理儀器」(減44億元，跌11.5%)。另一方面，「動力產生機械及儀器」(增40億元，升75.1%)的整體出口貨值則錄得升幅。

同期，部分主要貨品類別的進口貨值錄得跌幅，尤其是「電動機械、儀器和用具及零件」(減301億元，跌15.8%)、「辦公室機器和自動資料處理儀器」(減86億元，跌24.1%)和「通訊、錄音及音響設備和儀器」(減62億元，跌12.6%)。另一方面，「動力產生機械及儀器」(增36億元，升39.2%)的進口貨值則錄得升幅。

政府發言人表示，今年4月商品出口貨值按年進一步下跌。（網上圖片）

政府發言人表示，今年4月商品出口貨值按年進一步下跌。輸往內地、美國及歐盟的出口均減少。輸往其他主要亞洲市場的出口錄得不同程度的跌幅。

展望未來，先進經濟體疲弱，將繼續令香港的出口表現受壓，儘管預期內地經濟加快復蘇應可緩解部分壓力。

首四個月的商品整體出口貨值較2022年同期下跌16.5%。同時，商品進口貨值下跌12.5%。期內，亦錄得有形貿易逆差1,484億元，相等於商品進口貨值的10.4%。