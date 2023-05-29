惠理︰創始股東謝清海、葉維義正洽售少於三成股份

據知情人士透露，中國內地證券公司廣發証券(1776)計畫收購惠理集團﹙0806﹚的20%股權，賣方是後者的最大股東和創始人，這是廣發證券海外擴張計畫的一部分。

其中一位知情人士說，總部廣州的廣發證券接近達成協議，以約11億港元（1.41億美元）的價格從謝清海和葉維義等股東手中收購這些股份。此人稱，交易有待本周晚些時候取得董事會批准。知情人士要求匿名。

謝清海和葉維義目前分別持有惠理集團的25%和16%股權。他們於1993年創立了這家精品資產管理公司，現在在中國多地，以及吉隆坡、新加坡和倫敦設有辦事處。該公司去年虧損5.44億港元（6,950萬美元），所管理資產從2021年的100億美元，降至61億美元。

廣發證券和惠理集團沒有立即回覆尋求評論的電子郵件。

惠理證實磋商正進行中

惠理集團其後發通告指，董事會注意到媒體報道計劃自該公司最大股東及創始人購買該公司20%的股權。

該公司獲聯席主席兼聯席首席投資總監謝清海告知，創始股東謝清海及葉維義正就潛在買方集團一間成員公司可能自創始股東購買少於30%的該公司已發行股份與潛在買方集團進行磋商，惟倘其將導致潛在買方集團產生任何責任須根據香港收購及合併守則規則第26.1條作出強制性收購要約，則該交易不會進行。

該公司亦獲告知，磋商正在進行中，各方尚未就相關買賣訂立任何最終合約