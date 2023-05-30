債務上限｜有議員揚言阻撓投票　拜登仍有信心下周一前通過協議

美國總統拜登有信心下周一（6月5日）可能債務違約之前，國會將通過債務上限協議。美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫達成暫停債務上限至後年初的協議，同時限制國防以外其他財政開支。二人均有信心國會通過協議。



暫停債限直至2025年1月1日。為換取共和黨支持，民主黨同意限制未來兩年的政府開支，以及擴大對部分糧食援助受益人的限制，國防開支則會增加約3%。

不過，數名共和黨眾議員已表明不滿協議作出大幅讓步。據政情網站Axios引述白宮官員稱，拜登和多名內閣成員已致電超過六十名民主黨眾議員和參議員，游說對方支持法案。但民主黨內仍有左翼議員表明，對縮短石油行業環境評估時間，向共和黨讓步感到失望。更大問題是共和黨保守派議員普遍不滿，削減債務和政策改革力度不足，部分已揚言反對或阻撓投票，令下周一限期前，法案能否通過仍然有未知數。

拜登有信心能趕及下周一，即美國財政部預計，可能耗盡所有資金，無力償還到期國債，出現務違約危機前完成立法。眾議院規則委員會安排於本周二（30日）討論相關法案，開始審議程序。如果獲通過，參議院隨即準備表決。