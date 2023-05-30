ATM上揚領軍　期結日港股反覆高收　東方海外逆市跌兼失紅底股

周一（29日）為美國假期當地股市休市一天。今早（30日）亞太區股市較平靜，僅韓國股市表現較突出。



【16:43】

今日為5月份期指結算日，大市繼續窄幅波動，未見有明確方向。不過尾市發力，一舉收復早段跌市。整體交投依然淡靜，全日成交額不足千億元。

恒指收市報18595點，升44點，國指升32點，報6283點，科指升54點，報3702點，成交額為945億元。

航運股今日表現疲弱，其中東方海外（0316）跌5.2%，為今日表現最差的藍籌股，收市報98元，母企中遠控股（1919）則高收，報7.25元，升0.1%。太平洋航運（2343）跌5%，海豐（1308）跌0.6%。

地產股方面，新地（0016）一度下試百元關，收市報102元，升0.5%，恒地（0012）跌2.8%，長實（1113）跌0.5%。

消費股亦下跌，周大福（1929）跌1.5%，康師傅（0322）跌1.3%。

阿里（9988）高收，升1.3%，騰訊（0700）升1%，美團（3690）升0.5%。

【15:14】

內地股市高收，上證收市報3224點，升2點，深成收市報10869點，升47點，滬深300指數收市報3837點，升3點，創業板指數收市報2218點，升14點。

亞太區股市方面，日股升94點，報31328點，台股跌13點，報16622點，韓股升26點，報2585點。

港股方面，恒指升2點，報18553點，國指升17點，報6268點，科指升39點，報3686點。

【13:48】

港股跌勢於午後收窄，恒指最新報18468點，跌82點，國指跌18點，報6232點，科指再次上揚，最新報3660點，升13點。

東方海外（0316）跌5.5%，中生製藥（1177）跌3.9%。

【12:17】

港股於5月份期指結算日弱勢未改，半日跌近200點。

恒指最新報18369點，報181點，國指跌61點，報6189點，科指跌25點，報3621點，成交額為491億元。

內房股普遍下跌，龍湖（0960）跌4.6%，碧桂園（2007）跌3.4%，中海外（0688）跌3%，潤地（1109）跌2.8%，萬科（2202）跌2.1%。

物管股亦向下，碧桂園服務（6098）跌1.8%，中海物業（2669）跌3.3%，華潤萬象（1209）跌1.5%。

阿里（9988）跌0.3%，騰訊（0700）跌1%，美團（3690）跌2.4%，小米（1810）跌1.4%。

滙豐（0005）跌不足0.1%，報58.7元。

【11:35】

港股跌幅擴大，恒指最新報18410點，跌140點，國指跌46點，報6204點，科指跌16點，報3630點。

龍湖（0960）跌4.1%，中生製藥（1177）跌2.9%，東方海外（0316）跌3.5%。

【10:28】

港股轉跌，恒指最新報18490點，跌61點，國指最新報6235點，跌15點，科指無升跌。

碧桂園（2007）跌2%，最新報1.44元，龍湖（0960）跌1.4%。

美團（3690）續下跌，最新報113.9元，跌1.6%。

【09:26】

恒指最新報18574點，高開23點，科指高開20點，報3667點，國指高開17回，報6268點。

阿里（9988）高開1.4%，騰訊（0700）低開0.4%，美團（3690）高開0.6%。

滙豐（0005）平開，友邦（1299）低開0.7%。

中芯（0981）高開1.5%。