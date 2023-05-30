金管局周一貼現窗投放流動性創逾兩年高　分析﹕或與美國假期有關

外電消息稱，金管局透過貼現窗口向銀行投放的流動性創2021年1月以來最高，反映流動性需求突然增加。



據彭博社報道，金管局昨日（5月29日）通過其貼現窗口放貸了37.7億元，這是自2021年 1月以來的最高水平。

隨著金管局購買香港貨幣以管理與美元的掛鉤，流動性收緊並推動本港拆息更接近可比美息。 但由於隔夜 Hibor比金管局的貼現窗口低120多個基點，反映現金的突然需求刺激了該工具的使用。昨日港元隔夜拆借增加74個基點至4.23厘，而目前金管局貼現窗利率為5.5厘。

有分析指，這反映息口上升，近期銀行危機時間以及美國債務上限等時間，令銀行更難通過銀行間渠道籌集資金，所以不得不向金管局借貸。

瑞穗銀行駐香港首席亞洲外匯策略師 Ken Cheung 表示，金管局周一提供的現金金額並不太大，這似乎與美國假期期間市場淡靜有關，可能是一次性事件。而 在使用貼現窗口之後，今日（30日）並沒有看到整體流動性方面出現異常情況。

今日拆息全線抽高

本港拆息今日除隔夜拆息外，其他全線攀升，當中與樓按相關的一個月拆息連升3日，升5.083點子至4.50381厘，創一周以來新高。

短線拆息方面，隔夜拆息跌2.273點子至4.20679厘，1星期拆息升12.363點子至4.38006厘，2星期拆息升9.636點子至4.38702厘。

中長線拆息方面，3個月拆息升9.53點子至4.73482厘，6個月拆息升6.423點子至4.78506厘，1年期拆息升7.947點子至4.84268厘。