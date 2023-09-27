高盛窩輪學｜第七集 全新美股個股窩輪 亞洲時段槓桿追蹤美股走勢

近年亞洲投資者對於投資美股的興趣有增無減，市場上跟美股三大指數掛鉤的產品也越來越受歡迎，高盛今年推出全新一批追蹤美股個股的認股證，能夠讓投資者在亞洲時段利用槓桿捕捉美股個股走勢，並且有三大優點。



第一，這一批美股個股認股證是在亞洲交易時段唯一可利用槓桿參與美股個股的工具，讓投資者可以全天候任何時間作出部署，更有彈性去管理投資組合。

另外，由於不少重要新聞例如聯儲局議息結果及公司業績都是在美股深夜時分，甚至收市後公布，股價亦會在盤後交易時段大幅波動。有這批產品後，投資者買賣追蹤美股的槓桿產品，不再需要等到美國開市。這批新產品可以給予投資者新的機遇，在美股開市前提前部署，把握更多投資機會。

再者，認股證有看好也有看淡工具，美股個股的認沽證可以讓投資者為自己個別持倉的美股作對沖，能更準確應對自己的倉位作出精準合適部署，能更有效管理風險。

總括而言，全新一批美股個股認股證產品讓投資者在亞洲交易時段可以利用槓桿參與美股個股的走勢，為投資者提供更多時間和靈活性來管理投資組合，也可以更精準對個別股票作出部署。

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