華泰宣布成為認股證發行商　首批六款產品六月六號掛牌

華泰國際¹ 獲香港交易所授權成為認股證（「窩輪」）發行商，代號為“HU”。首六款華泰認股證產品將於二零二三年六月六日首次掛牌，掛鉤股份包括恒生指數(HSI)、騰訊(0700.HK)、美團(3690.HK) 、阿里巴巴(9988.HK) 、滙豐(0005.HK) 及中移動(0941.HK)。



華泰國際股權衍生品部窩輪主管曹卓源稱，今次選擇最熱門的六個股份，相關產品的流通量佔到窩輪市場的 70% 以上。希望由第一日開始，就為香港投資者送上豐富的產品組合，協助投資者平衡持倉控制風險，緊接著亦將為投資者帶來更多選擇。又笑稱 “六”寓意六六大順，好意頭希望為投資者錦上添花，招財納福。

踏入二零二三年，環球經濟市場不確定性及波動性增大。特別是憂慮通脹壓力，全球範圍快速持續加息，引致美國和歐洲銀行業衝擊性破產。 同樣地，中國內地經濟增長及中美關係的不確定性，亦令港股承受壓力。 市場氣氛轉淡，許多投資者持觀望態度。不過，展望下半年，有分析師表示利率可能接近峰值，或為投資者提供重返市場的良機。投資者可以利用窩輪產品平衡持倉，對沖投資風險，或者利用小注資金去捕捉波幅放大收益。

曹卓源稱，公司將提供公平透明的定價，在投資者服務方面樹立新標杆。 此外亦會致力為投資者提供更深入及專業的教育服務，令投資者在波動市況下做出更理性的決策。他希望通過與投資者建立有意義和有價值的雙贏關係，令華泰窩輪成為他們可以信任和依賴的投資工具，為投資者保駕護航，在波動市況中持盈保泰。

華泰將成為香港第十七家認股證市場參與者。作為近年來發展最迅速、穩健的在港中資券商之一，公司計劃針對更多在香港上市公司股份發行窩輪，並會盡快部署推出牛熊證，為投資者提供更多選擇。

如欲瞭解更多相關資訊，可瀏覽華泰認股證網站https://warrants.htsc.com.hk搜尋詳盡認股證資訊。

¹ 華泰金融控股(香港)有限公司為權證及╱或牛熊證的發行人及流通量提供者，是華泰國際金融控股有限公司的全資子公司。

*投資涉及風險，證券價格有時會大幅波動，價格可升亦可跌，更可變得毫無價值。投資未必一定能夠賺取利潤，反而可能會招致損失，往績數字並非未來表現的指標。投資前應先閱讀有關產品的發售文件、財務及相關的風險聲明，若有需要更應諮詢獨立之法律、稅務、財政及其他專業意見，方可作出有關投資決定。

(資料及相片由客戶提供)