致同﹕首季上市公司買賣協議宗數按年跌25%　中美關係緊張屬成因

致同（香港）會計師事務所最新發表的《買賣協議研究報告2023》，顯示買賣協議宗數於2022年輕微下跌約2%至242宗，主要由於收購協議宗數於艱難的宏觀經濟環境中下跌所導致。另一方面，流動資金壓力則導致出售協議宗數於2022年上升6%。



致同於2022年1月1日至12月31日期間審視的香港上市公司及／或其子公司所簽訂的買賣協議，按香港交易所《上市規則》的定義被分類為主要交易、非常重大收購事項及非常重大出售事項。報告發現，主板上市公司的主要和非關聯交易於2022年繼續主導企業交易市場。

致同共分析了242份在香港交易所網站列載的2022年香港上市公司及／或其附屬公司簽訂的買賣協議，包括99宗（2021年：113宗）收購交易及143宗（2021年：135宗）出售交易。報告指出，從買賣協議交易涉及的業務類型分析，2022年香港上市公司所簽訂的買賣協議主要牽涉業務的收購與出售；其中，業務收購佔所有收購交易約63％（2021年：74%），而業務出售則佔所有出售交易約78％（2021年：79%），其他交易涉及土地使用權、物業及其他資產。

買賣協議宗數於2023年第一季繼續受到影響。數據顯示，於2023年第一季，香港上市公司的買賣協議宗數按年下跌25%，其中出售協議宗數下跌44％，收購協議宗數則上升5％。導致買賣協議宗數於2022年及2023年第一季度下跌的主要因素有數個，包括融資成本上漲、中美關係更趨緊張、中國收緊對其房地產行業的監管，以及國内物業銷售長期持續下滑等。

對下半年交易市場回升感樂觀

致同中國法證調查服務主管合夥人湯飈表示：「雖然我們預期2023年上半年的市場活動將會明顯減少，但對於交易市場於下半年的表現則審慎樂觀，並期望在中國重新通關和消費復甦的情況下，買賣交易協議宗數於下半年可輕微反彈；而全球加息周期有望告終，亦可有助穩定融資成本和公司的估值，從而有利於買賣交易的進行。整體而言，由於全球宏觀經濟和地緣政治局勢長期不明朗，導致買賣雙方態度趨於謹慎，我們預計買賣協議宗數於2023年將會較上一年有所下降。」