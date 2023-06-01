中國經濟｜財新5月製造業PMI勝預期　時隔兩個月重回擴張區

財新公布，5月製造業採購經理指數（PMI）時隔兩個月重回擴張區間，由49.5升至50.9，好過預期的49.5，去年同月48.1。



財新指，製造業景氣度回升至榮枯線以上，顯示製造業生產經營活動仍具韌性，但就業形勢持續惡化，企業信心也明顯下滑。

這一走勢與國家統計局製造業PMI並不一致。統計局公佈的5月製造業PMI為48.8，低於4月0.4個百分點，連續兩月低於榮枯線。

生產指數為10個月新高

從分項數據看，製造業供需小幅擴張。5月製造業生產指數升至2022年7月來最高，製造業新訂單指數重新升至臨界點以上，為過去兩年來次高，僅低於2023年2月。受訪企業表示，潛在需求改善、新客戶增加，帶動銷售增長，產量也隨之上升。分三大類產品看，投資品類是唯一生產、銷售均下降的產品，中間品類和消費品類產銷均上升。

在4月重回擴張區間後，5月新出口訂單指數繼續小幅反彈，顯示外需改善，但幅度仍有限。分類來看，中間品類新增出口量上升，消費品類、投資品類則下降。

就業指數逾3年最低

製造業供需改善並未傳遞到就業端，5月就業情況進一步惡化，就業指數降至2020年3月來最低。月內縮減用工的企業普遍表示，員工自願離職後沒有填補空缺，更重要的是需著力控製成本。產量上升，疊加新訂單增速較低，企業處理積壓訂單能力增強，5月積壓業務量指數近五個月來首次低於榮枯線。