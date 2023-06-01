渣打銀行：CBDC助小企業建忠誠客戶獎賞計劃及取得融資

金管局近日啟動數碼港元先導計劃，當中渣打銀行憑其離線支付場景使用案例更獲選為參與計劃的銀行之一。針對目前許多忠誠客戶獎賞計劃受制於地理範圍，跨區域的技術、監管和稅收問題的複雜性可能會阻礙高效的跨境計劃。渣打大灣區行政總裁林遠棟表示，基於粵港澳大灣區的定位，央行數碼貨幣（CBDC）創造無縫和創新的跨境數碼經濟能力將尤為重要。

他指出，央行數碼貨幣結合信任和可編程性，將改變整個大灣區及其他地區的個人和企業生態系統和支付格局。小型企業往往難以創建具有成本效益的忠誠客戶獎賞計劃或加入已建立的忠誠客戶獎賞聯盟。可編程的央行數碼貨幣可以使小型企業或小眾品牌的網絡形成聯盟，並提供具吸引力的數碼忠誠客戶獎賞計劃。

渣打銀行與羅兵咸永道中國聯合發布《央行數碼貨幣共創未來銀行生態體系》白皮書，闡述央行數碼貨幣為銀行業和其他行業的個人和企業提供創新服務的機遇，並探討央行數碼貨幣的商業應用，包括如何利用其可編程特性為零售、貿易和供應鏈金融業帶來變革。

CBDC可提高貿易及供應鏈金融可及性

該白皮書指出，可編程的央行數碼貨幣亦可利用類似的優點，來提高貿易和供應鏈金融的可及性。雖然具有良好信用評級的買家和供應商普遍取得融資渠道，不過很多中小企業由於缺乏規模、抵押品或信用記錄，在尋求獲得這些融資解決方案時仍然面對困難重重。

渣打亞太、非洲及中東地區交易銀行部主管高睿祺(Ricky Kaura)表示，央行數碼貨幣有望緩解這些痛點，為小型供應商提供更好的營運資金渠道，提升整個供應鏈抵禦衝擊的能力。

此外，白皮書強調智能合約和數據共享的適當治理模式可以支持央行數碼貨幣在商業環境中的更廣泛採用。羅兵咸永道中國數字化諮詢合夥人李德琳表示，跨區域的行業機構和監管機構之間加強合作，對於驗證央行數碼貨幣的使用案例以及建立發揮央行數碼貨幣潛力的可編程銀行生態系統至關重要。