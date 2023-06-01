金管局余偉文率團訪問迪拜　推廣香港優勢及加強與阿聯酋金融合作

金管局於5月31日（迪拜時間）與阿拉伯聯合酋長國（阿聯酋）迪拜的主要金融機構及企業舉行午餐會，推廣香港作為主要國際金融中心的優勢，並加強與阿聯酋的金融合作。

訪問團由金管局總裁余偉文率領，成員為香港主要銀行的高層人員，主要包括香港銀行公會主席、中國銀行（香港） 副董事長兼總裁孫煜、香港上海滙豐銀行有限公司亞太區聯席行政總裁廖宜建、渣打銀行亞洲區行政總裁洪丕正，以及花旗集團香港及澳門區行政總裁辛葆璉。

午餐會為是次為期三日的阿聯酋訪問之旅的重點活動之一，共有約80名來自50多間當地金融機構及企業的高級代表出席。余偉文在開場致辭中表示：「阿聯酋與香港之間深厚的經濟聯繫，為共同發展及完善兩地銀行及投資生態圈創造條件並奠下堅實基礎。隨着我們不斷推進新計劃以鞏固我們的生態圈和締造新機遇，香港定能貢獻良多。」

午餐會期間安排了一場專題討論，介紹香港作為通往中國內地的主要門戶、主要離岸人民幣中心及國際金融科技和綠色金融樞紐所帶來的價值。專題討論的演講嘉賓都認為香港與阿聯酋分別作為通往亞洲與中東及北非的門戶，兩者建立更緊密的金融合作可發揮巨大潛力。

訪問阿布扎比及迪拜期間，余偉文亦與迪拜經濟及旅遊部、阿布扎比全球市場金融服務監管局、迪拜金融服務管理局、科技公司、家族辦公室、主權財富基金等機構投資者舉行會議，就擴大金融合作的一系列議題交換意見。

在此之前，金管局與阿聯酋中央銀行於5月29日舉行雙邊會議，旨在加強兩個央行機構之間的合作。余偉文總結阿聯酋的訪問時表示：「這次訪問為進一步加強兩地的雙邊關係打好基礎，並有助推廣香港作為主要國際金融中心的角色。我深切感受到，阿聯酋官方及私營部門均對加強整個金融生態圈的廣泛合作展現濃厚興趣和熱誠。這將有助促進兩地在金融基建建立更緊密的聯通及金融機構之間的合作，為跨境貿易及投資帶來重大機遇。我衷心感謝阿聯酋中央銀行的接待，並感謝香港4間參與銀行的支持及貢獻。」

余偉文又表示：「此行成果豐碩，標誌着我們與阿聯酋的雙邊關係邁出了重要一步。我期待與阿聯酋及金融領域相關持份者繼續合作，推進我們在訪問期間商定的多項合作計劃。」