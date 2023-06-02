保誠：七成港人選擇私立醫院治療危疾 保障缺口近120 萬元

保誠調查發現，當患上危疾時，超過七成（74%）受訪者傾向到私家醫院進行治療，不過，在職受訪者的現有資金只足夠應付約四成的保障需要，而平均個人危疾保障缺口則高達118萬元。

保誠首席市場拓展及保險夥伴營銷總監吳詩雅表示，隨著市民對醫療服務質素的要求有所提高，卻未有足夠儲備去應付私家醫院的醫療開支，令家庭對這些風險的抗力更見不足，情況令人擔憂。

當患上危疾時，超過七成受訪者傾向到私家醫院進行治療，不過，在職受訪者的現有資金只足夠應付約四成的保障需要，而平均個人危疾保障缺口則高達118萬元。

港人最怕患癌症

保誠公佈香港家庭危疾抗力調查結果，發現逾。縱然大部分受訪者已購置危疾保障，但當中近四分三仍擔心現有醫療保障不足應付高昂的醫療開支。

在六成已購置危疾保障的受訪者當中，有74%認為現有醫療保障仍未足夠，而逾三份之一（34%）更記不起現有保障計劃所涵蓋的危疾種類，反映香港市民有迫切需要提升家庭對抗危疾風險的能力。

當提及到被診斷患有危疾的擔憂時，受訪者最懼怕罷患的危疾依次為癌症（52%）、心血管疾病（37%）及腦退化症/柏金遜病（25%）。

現有資金只足夠應付約四成的保障需要

調查也發現，近九成受訪父母及準父母擔心子女患上危疾（89%），最令他們擔憂的病況包括：呼吸系統疾病（如哮喘、肺炎）（40%）、皮膚疾病（如嚴重濕疹、嚴重風疹）（38%）及自身免疫系統疾病（30%）。面對下一代的危疾風險，約五份之一受訪父母坦言目前財務狀況不足以應付子女的危疾治療費用。

在未來5年計劃生育孩子的受訪者當中，63% 擔心子女患上嬰兒先天性疾病，57% 擔心自己會患上產後抑鬱。此擔憂與現實情況脗合，例如現時每10名嬰兒就有6名患上黃疸，每10名產後婦女中約有1名會患上產後抑鬱。