港交所前行政總裁周文耀離世　享年76歲　港交所﹕深深懷念他

港交所（0388）前行政總裁﹑數碼港前主席周文耀已離世，享年76歲。立法會金融服務界前議員張華峰直言，對方離世是香港金融業發展的損失，又表示永遠懷念對方。



周文耀於1989年出任港交所前身聯交所運作科總監，並曾出任聯任所行政總裁。1997年出任滙豐投資亞太區總裁。

至2003年周文耀重返合併後的港交所，曾擔任行政總裁，其繼任人為李小加。

港交所﹕周文耀為德高望重領導者

對於周文耀離世，港交所發言人指出港交所仝人得悉前行政總裁周文耀與世長辭的消息，深表哀悼。

發言人又指出周文耀是金融業界的翹楚，是香港交易所大家庭中德高望重的領導者與摯友。周文耀為香港聯合交易所和香港交易所集團服務多年，期間，他帶領香港交易所經歷多個重要發展里程，為集團及香港金融市場奠下堅實深厚的基礎，貢獻尤大。港交所深深懷念周文耀。

周文耀（圖右三）曾擔任港交所行政總裁。（政府資料圖片）

曾出任中行等多間上市公司獨董職

在2010年10月周文耀獲委任為中國銀行（3988）獨立非執行董事，同年獲政府委任為數碼港主席。

周文耀亦曾出在中信股份（0267）及中移動（0941）出任獨立非執行董事。至2022年5月辭任中移動獨立非執行董事，當時公司指周文耀因年齡問題不再連任。

周文耀（圖中）擔任港交所行政總裁多年。（資料圖片）

張華峰﹕周文耀對金融界發展貢獻良多

立法會金融服務界前議員張華峰接受《香港01》訪問時指出，對周文耀離世感到難過，直言對方對本港金融業發展，以及港交所發展有莫大貢獻。他又指出過往周文耀不時與證券業界進行交流，相當體諒業界。

張華峰又指出在疫情發生以前，曾不時與對方見面。在大約3個月前，曾在一間餐廳見到周文耀及其妻子，當時對方相當精神。

蔡思聰稱周文耀屬謙謙君子

資深證券業人士﹑證券商協會永遠名譽會長及副主席蔡思聰聞言後表示，感到難過。他指出周文耀過往對本港金融及證券業界貢獻良多，並且著力推動港交所交易自動化。同時對方擔任港交所行政總裁期間，與證券界關係相當理想。

他又表示周文耀為一名謙謙君子，談吐斯文，笑言與他相識多年未曾見對方「發火」。去年曾陪同母親蔡陳葆心，及數名證券業人士與周文耀在酒樓聚舊，當時對方身體及精神良好。