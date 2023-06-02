華為香港鄧水根：數字政府新機遇，共繪香港智慧城市藍圖

香港是全球最具競爭力的城市之一，是內地對接國際的重要視窗。行政長官2022年施政報告提出創新科技是啟動香港經濟高品質發展的重要引擎, 要全速發展香港成為國際創科中心。特區政府2022年12月發佈《香港創新科技發展藍圖》，為香港創新科技發展制訂清晰的發展路線圖和戰略規劃，其中「推動數字經濟發展，建設智慧香港」是四大發展方向之一，建議包括加快建設智慧政府提升政府服務效率，推動空間數據應用，加速發展新型數字基礎設施等。華為致力與客戶和夥伴一起，攜手同行，通過構建「六個一」，一系統/一網/一雲/一使能/一賦能/一標準，加速實現一網通辦共建智慧香港。



縱觀歷史發展進程，人類社會的每一次演進都將推動生產力的革新。當前，人類社會正從工業社會邁入數字社會，社會結構發生了巨大的變化。數據作為基礎性和戰略性資源，正成為新的生產要素和重要的生產力。亞太各國政府也都發佈了「數字經濟」相關的總體策略，譬如泰國的Digital Hub、馬來西亞My Digital、數字印尼、智慧孟加拉等，將數字化轉型作為經濟和社會發展的重點。

香港作為全球金融中心和科技發展的高地，在資訊時代和智能時代的每一次ICT技術革新中，都是排頭兵。如今，跨境金融業務成為工銀亞洲增長點，針對此業務系統及ICT基礎設施的發展需求，華為提供了數字化多媒體銀行、安全金融雲、雲數據中心網路CloudFabric等解決方案，提升客戶跨境辦理業務體驗，可實現視頻、文字、語音交流全程記錄。此外，通過降低駭客入侵及內部敏感資訊洩露的風險，保障數據安全滿足金融行業監管要求。

行業數字化的加速，提高了人們對政府公共服務領域數字化的期望，更多個人和企業通過線上平臺與公共機構互動，更多的政府也利用數字化手段尋求和回應使用者的回饋，政府服務正在從傳統的管理型政府，向以市民為中心的服務型政府轉型，政府決策模式由人工決策向智慧決策模式轉變，實現決策能力提升。

香港在2023年4月舉辦數字經濟峰會2023，向全球展現了香港的新魅力、新發展和新機遇。香港特區行政長官李家超先生在峰會開幕致辭中提到必須擁抱數字革命帶來前所未見的蛻變，增強競爭力，共創智慧未來。香港創新科技發展藍圖提出四大發展方案及八大重點策略, 其中在策略(六)：加快香港數字經濟和智慧城市發展步伐提升市民生活質素提出目標, 推動各政府部門和公私營機構在不同範疇加快落實數字經濟和智慧城市措施，讓市民享受科技發展帶來的生活便利，並為經濟發展帶來新的動能，建議之一是2025年前全面採用「智方便」向市民提供一站式數字政府服務，實現政府服務「一網通辦」。

華為作為全球領先的ICT基礎設施提供商，深度參與香港特區政府和香港千行百業的數字化轉型中。2023年4月13日，在數字經濟峰會2023透視遠景論壇：重塑可持續的未來社會中，華為科學家諮詢委員會主任徐文偉先生發表專題演講「產學研用結合，共創科技創新之都」。他指出：「香港需通過重視基礎研究，協同產業創新，加速建設基礎設施的三輪驅動，形成香港科技創新的長遠生態。華為希望進一步加深與香港高校在基礎研究，產業創新的合作，通過華為雲支撐香港數字經濟發展與智慧城市建設，打造人工智能，算力等基礎設施，攜手共創香港科技創新之都。」目前，華為已服務全球100多個國家和地區700多個城市客戶，並希望將華為在全球積累的城市數字化轉型經驗，通過夯實資訊化基礎設施建設，賦能政府服務能力和服務體驗的提升，以及通過AI算力基礎設施提升科技創新水準三個主要方向攜手香港，共創未來。

第一，政務雲和政務網是發展數字經濟和智慧城市的重要基礎設施，亞太各國均已明確承建政府數字化轉型的機構或平臺部委，7個以上的國家/地區啟動或完成國家政務雲規劃建設。由業務「上雲」到業務原生於「雲上」，從「專網林立」到「整合共治」，圍繞一站式服務，打造以人為本的數字政府。我們參與了30多個政務雲、政務網路以及政務大數據類的專案實踐。

第二，通過整合業務應用系統，統一雲服務、數據使能和應用使能平臺，完善「一網通辦」類業務。在中國，政府持續牽引政務服務規範化和標準化，大力推進一體化政務服務平臺，促進跨地區、跨部門、跨層級業務協同，實現更多事項在更大範圍內的「一網通辦」，為香港提供了參考和借鑒。

第三，借助AI能力提升政務服務，優化服務流程、開拓創新服務模式，讓政務服務有速度，更有溫度。AICC（人工智能算力中心）在深圳、廣州、武漢等地如火如荼開展，為當地高端人才培養、創新科技發展注入了新鮮的活力。

在之前的合作中，華為充分利用在全球積累的實踐經驗，以教育領域為先導，按照一次規劃、逐步實施、適當超前、分步實施、充分利舊的原則，應用智慧型網路連接，物聯網、雲計算等最新的資訊科技技術，為香港中文大學(深圳)搭建了智慧校園的整體架構，將網路SDN技術應用於校園網及資料中心的建設，通過最新的資訊化技術提升了50%的網路運維及資源利用效率，搭建了超融合資料庫一體機將核心教學系統使用效率提升30%，1.5TB融合存儲支撐未來教學發展; 採用IP+光的方案應用于教師宿舍，實現了IP電話、IPTV、網路、對講多網合一，減少了50%的投資，同時利用光纖到戶部署美觀，維護簡易，安全可靠; 新建的5個模組化機房不僅能滿足未來資訊化發展的擴容需求，同時採用密閉冷通道技術及行級風冷精密空調，PUE從傳統的2.5降到了1.7以下，極大地節約了能耗30%以上。

創科藍圖的提出推動了創科人才庫不斷壯大的需求，香港科創發展前景亮麗。華為認為通過培養全面ICT的專業的創科人才至關重要，助力香港鞏固及提升國際創新科技中心的地位。在香港，華為也持續發揮在數字化科技領域的技術、能力、資源，與香港各高校展開合作支援各大學的科研及創科發展。過去6年向香港各家大學逾50M美元資助以上。2022年，我們與生產力促進局、香港理工大學及嶺南大學等簽署了MOU，推進科研合作並致力培養本地創科人才。同時我們把華為的線上學習平臺與各高校打通，例如通過香港理工大學合辦昇騰人工智能學術研討工作坊，聯同多間院校舉辦香港MindSpore Challenge大賽及ICT大賽等，讓學生更方便獲取最新的ICT知識及技術。

在數字化轉型的浪潮中，政府始終承擔著雙重角色：不僅要實現自身的數字化轉型，也要通過催化其他企業和社會部門的數字化，來發揮深遠的影響。數字化基礎設施是構建數字政府生態體系的基石和重要載體，推進以大數據中心、人工智能、5G為代表的新型基礎設施集約化建設，提升數字政府感知能力，構建集約共用、開放穩定、安全高效的數字化基礎設施支撐體系。華為秉持「構築數字基礎設施，加速公共服務數字化轉型」的理念，廣泛聚合合作夥伴，源源不斷地將智慧和算力提供給千行百業，釋放聯接潛能，助力智慧城市升級，激發香港數字經濟新增長。

(特約)