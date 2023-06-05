首5月未經授權碌卡投訴逼去年！　金管局推雙重認證等7項保障措施

今年以來信用卡被盜用情況較往年更甚，未經授權交易爭議趨升。據金管局提供的數據顯示，今年首5個月本港信用卡未經授權交易投訴達382宗，已接近去年全年的391宗，並超越前年的329宗。為此，金管局已敲定一系列保障消費者措施，預計在本月有所公布。



其中兩個重點範疇為提升客戶自主性，及銀行完善客戶支援，當中包括7項主要措施（5個有Say，兩個放心）。7個措施中的「綁卡認證你有say」措施，大部分銀行已於6月1日開始實施，有兩家銀行則由於系統未能調整，而仍待實施，而其他6項措施計劃在未來數月實施。



阮國恒表示，首5個月信用卡未經授權交易投訴宗數中大部分為網上交易。（梁鵬威攝）

未經授權交易投訴大部分為網上交易

金管局副總裁阮國恒表示，首5個月信用卡未經授權交易投訴宗數中大部分為網上交易，而宗數大增與全球走勢也相若，包括OECD及印度等地區。事實上，新冠疫情爆發以來，隨著網購行為增加，相關騙案也有上升趨勢。金管局認為需加強信用卡客戶保障，自去年下半年開始探討，並於今年初與銀行公會成立的專責小組研究完善信用卡保障措施，及如何更有效處理相關信用卡欺詐交易情況。

「綁卡認證你有say」措施為加強保障持卡人，客戶綁定信用卡至手機支付工具例如Apple Pay及Google Pay時，除了會收到現時一次性手機短訊驗證碼外，金管局要求銀行額外多加一重認證，例如透過雙向SMS程式、程式內確認、回電確認或其他有效保障客戶的認證方法，以確認客戶確實有向銀行發出相關綁定指示。

金管局已敲定一系列保障消費者措施，預計在本月有所公告。其中兩個重點範疇為提升客戶自主性，及銀行完善客戶支援，當中包括7項主要措施（5個有Say，兩個放心）。

雙重認證手機支付工具6月1日已實施

「一鍵鎖卡你有say」措施方面，在客戶遇上懷疑信用卡被盜用時，為令其可更迅速採取保障措施，金管局要求銀行在網上服務或手機應用程式提供「一鍵鎖卡」功能，令客戶可以盡快暫停信用卡，停止可能繼續被盜用引致的損失。

「信用額你有say」措施方面，金管局要求銀行在附隨新卡的郵柬更清晰列明信用額，客戶在啟動信用卡時同時需確認統一該信用額，銀行也會向客戶提供可以減低信用額的方法，而日後要提高信用卡信用額時也要獲得客戶同意。

關於「綁卡認證你有say」措施，大部分銀行已於6月1日開始實施，有兩家銀行則由於系統未能調整，而仍待實施。

懷疑信用卡被盜用時可「一鍵鎖卡」

「超額你有say」措施方面，針對銀行通常容許客戶在信用卡超逾信用額的情況下仍然能夠完成交易，而客戶一般需要支付相關超額費用，並因此而超出消費預算，甚至當信用卡被盜用時，未經授權交易也會超過信用額，金管局要求銀行改善有關安排。銀行必須獲得客戶明確同意，方可向客戶提供超逾信用額的額外信貸，以便利客戶妥善管理信用卡消費。

「無卡交易你有say」措施方面，客戶將能夠自主決定以不出示實體信用卡或出示模式消費，自行啟動或關閉信用卡的無卡交易功能，或調整無卡交易的相關交易限額，根據自己需要及習慣靈活管理個人的無卡交易安排。

銀行鼓勵商戶使用流動支付終端機

在完善客戶支援方面，包括「卡不離手你有say」及「專業團隊你放心」兩大措施，前者指的是客戶在用實體信用卡進行交易時，例如在餐廳結帳時，一般商戶職員都會拿取信用卡盜櫃檯的支付終端機（POS）進行交易。由於信用卡離開了客戶的視線範圍，客戶可能會擔心信用卡或資料被盜用。新措施下，銀行會積極鼓勵商戶使用流動支付終端機，使客戶可以「卡不離手」更方便及安全地進行完成交易。

另外，金管局也會要求銀行設立專責團隊，由熟知處理未經授權交易事宜的職員專責處理個案，加強支援客戶。而除了這些措施外，金管局與業界也會加強網上宣傳教育，以增強客戶保管其信用卡資料和防範信用卡騙案的能力。