資深銀行家馮孝忠︰料美國今年難減息　投資策略「持盈保泰」

美國自去年3月起開始進入加息周期，迄今共加息10次，累計加足5厘，美國聯邦基金利率提高到5厘至5.25厘的區間，為2007年以來的新高。市場普遍預期，今輪加息周期近尾聲，更有聲音預期美國今年掉頭減息，但資深銀行家、恒基地產執行董事兼首席財務總監馮孝忠認為，減息可能性不高。

美通脹難回2%水平

馮孝忠出席電台節目時表示，今年下半年，美聯儲「不加不減」已「好好彩」，他看不到減息的理由，「數據不壞不好，通脹回到4%相對容易，但由4%去2%是個『不可能的任務』。」

他續稱，美國把債務上限調高，並無根本解決問題，美國只會發行更多債務，把銀行體系的流動性轉投短期國債，商業社會流動性因而減少，變相加息，「一來銀行在矽谷銀行﹙爆煲﹚後收緊了貸款，而美聯儲發行短期票據，也令商業社會美元流動性減低，今年減息完全睇唔到。」

馮孝忠認為，假如人民幣兌美元跌至7.3水平，可開始買入。（Getty）

匯率受息差主導

至於中國經濟，他料可達致全年經濟增長5%的目標，「政府好保守，但坊間﹙原本﹚睇5.4%到6%，現在又調低，但5%不是問題，始終年輕人失業率高，期望下半年有刺激方案出台。」

談及投資策略，他直言「持盈保泰」，因為對前景「睇唔通」，更擔心中國經濟前景好轉未必反映在股市、資本市場，主因是受制地緣政治。

他又稱，美金今年不跌反升，市場許多人都「睇錯」，目前貨幣市場似乎被息差主導，中國利息僅3厘，兼有減息機會，與美息差距約2厘，「美金息高好多，觸發短期買上﹙美金﹚，借外債的企業有誘因借人仔還美金。」馮孝忠認為，假如人民幣兌美元跌至7.3水平，可開始買入，「即使息差『不著數」，但仍有基本因素、貿易盈餘支持。」