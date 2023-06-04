陳茂波︰撐住本地消費　是穩住經濟大局主要策略之一

財政司司長陳茂波發表網誌指，消費券計劃和「開心香港」活動是今年《財政預算案》中，為鞏固本港經濟復甦勢頭的「組合拳」部分，兩者相互配合和促進。消費券的發放為市場注入約330億元的消費動力，「開心香港」活動則透過主題式的活動，營造更多消費的場合，同時帶旺市面人流，讓熱鬧氣氛帶動更多消費，克服這兩個月的傳統零售業淡季。

他指出，撐住本地消費，是短中期，特別是今年上半年，穩住本地經濟大局的主要策略之一。本地消費經過今年首季強力彈升後，踏入4月份的增速即使稍為放緩，零售銷售貨值已進一步增加至近350億元水平，緩減了自去年以來出口持續疲弱對本港經濟帶來的壓力。

陳茂波又提到，若與疫情前比較，零售銷售貨值以至食肆收益，都已回復到2018和2019年同期約九成的水平。雖然訪港旅客人數和機場的運力暫時僅恢復到疫情前約五成多，但隨着航運業界積極擴充人手，本港運力和接待能力有望繼續恢復，訪港旅客人次預計將逐步回升。

陳茂波並稱，本港最新失業率已下降至3%，是自2019年第三季以來的最低水平。市民的收入在扣除通脹後亦有實質增加，反映整體住戶收入情況的每月住戶入息中位數，今年首季實質升2.1%。市民就業和收入穩定，經濟向前發展的根基便更穩固。

他又提到，今年首4個月住宅物業交投量回升至每月平均約4600宗水平，較去年同期大增逾六成。股票市場方面，歐美地區銀行早前接連倒閉或被接管，通脹和利率持續高企，近期美國國會又就國債上限問題擾擾攘攘，加上地緣政治干擾持續，以美國為首的部分西方國家，以所謂「去風險化」為由企圖推動其他經濟體也跟中國脫勾，加深巿場對內地和全球經濟和金融市場的憂慮。本港股市近月表現疲弱，截至上周五恆指收市較去年底低約4%，今年首四個月的平均每日交投量亦較去年全年低4%。

展望下半年，陳茂波表示，儘管本地經濟復甦穩步向前，但仍然要警惕外圍環境的不明朗因素和挑戰。疲弱的外需，加上全球供應鏈不斷受到政治干擾，將持續壓抑本港的出口表現，並指出，須繼續注意外圍的風險和變數，要有底線思維和極限思維，做好風險防範，統籌好發展與安全，確保香港經濟的高質素、可持續發展。