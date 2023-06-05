初創中小企業懶人包｜1小時即開公司戶口兼享一世免電匯費

作為初創和中小企，手機銀行和電子錢包服務已是不可缺少的工具，懂得選擇，助你輕鬆靈活處理業務，更慳時間成本。今次就教大家如何手機遙距開戶享用儲值、本地和跨境支付，以及外幣兌換服務，即使身處外地，同樣可於最快1小時內成功開立企業戶口#，兼享一世電匯匯出手續費豁免優惠*！



圓幣錢包最快1小時遙距開戶# 支援190個國家和地區註冊

「時間就是金錢」，面對瞬息萬變的市場，特別是近年成趨勢的網店創業，由公司註冊、網店建立、推廣和客戶服務都一手包辦，再要到訪銀行處理開戶事宜，的確令人分身不暇。就算想遙距開戶，亦要花時間了解手機銀行開戶的不同要求，例如只限香港註冊的企業開戶，又或東主、股東和董事均須為香港身份證持有人的企業才能申請開戶，令老闆們開戶有如「過五關斬六將」。

早前獲香港金融管理局發出儲值支付工具（SVF）牌照，專為企業服務的電子錢包圓幣錢包（RD Wallet），正正為企業減省煩惱，真正做到遙距手機開戶，最快1小時完成開戶#，自然提高市場競爭力。錢包同時備有儲值、本地和跨境支付，以及外幣兌換服務，想開拓業務更具彈性。

目前支持超過190個國家和地區註冊的企業申請圓幣錢包戶口# ，企業的東主、股東和董事，無論是香港身份證持有人、中國居民身份證持有人，又或是其他國家和地區簽發的護照的持有人均可。

$0開戶不設年費月費 即時到賬慳手續費

以網店為例，申請人只需準備文件如：公司註冊證書、商業登記、公司章程等，即可透過RD App遙距開戶，企業東主或股東毋須親身到訪任何分行，最快1小時成功開戶#。圓幣錢包另一賣點是支援多種貨幣，包括：港幣、人民幣、美元、歐羅、日圓等，更不設開戶費，亦不設年費月費。

企業透過圓幣錢包的錢包之間轉賬功能（wallet-to-wallet transfer） 收款付款，資金不但即時到賬，手續費亦全免，就連商業支付服務的手續費，都可以慳到，做生意自然有更多流動資金，以備不時之需。

最強匯率優惠 企業開拓海外無難度

做生意當然希望自己的業務愈做愈大，圓幣錢包亦為有意開拓海外市場的你做好準備，提供更優惠的外匯服務，以10,000美元兌換成人民幣為例，企業可以獲得69,157元人民幣，比市面的兌換多732元人民幣**；以10,000美元兌換為港幣，更可多兌換417港幣**。圓幣錢包匯率比個別主要銀行和外匯服務供應商更為優惠，有助企業大幅節省成本。

登記專屬優惠 開業贏在起跑線

早前圓幣錢包推出的試業計劃經已結束，期間推出免轉數快（FPS）手續費、免匯款手續費等優惠。如今，更多企業有機會體驗圓幣錢包。只需下載RD App，在App內建立企業檔案，並登記參加圓幣錢包等候名單，就有機會於圓幣錢包全面開業時，享獲專屬優惠！

3個簡單步驟即享一世免費

推廣期內，企業如成功透過RD App建立企業檔案、登記圓幣錢包等候名單，然後於圓幣錢包全面開業的60天內成功開立圓幣錢包，可獲一世電匯匯出手續費豁免優惠*！

第1步：下載「RD」App

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第2步：建立企業檔案

成功下載RD App並完成個人身份認證後，就可以開始建立企業檔案。 企業可以隨時隨地透過手機完成。建議先在手機準備好公司註冊證明、商業登記證，以及公司章程等文件，可以選擇從手機上載PDF檔案或圖片；或用手機影相再上存都可以。

第3步：登記加入圓幣錢包等候名單

當成功在RD App上建立企業檔案，就可以在RD App上的主頁挑選「錢包」，然後登記加入等候名單。

#須成功透過 RD App 完成企業身份認證及通過圓幣錢包內部審批程序, 包括但不限於提供該企業及其業務的英文資料作查冊之用, 並受相關條款及細則約束。實際開戶所需時間或會因個別情況而有所不同。

*須滿足適用的合資格要求。每月最多可以獲得2次通過圓幣錢包進行電匯匯出交易的手續費豁免。受條款及細則約束。

**資料來源：2023 年 5 月 5 日的匯率

立即登記圓幣錢包等候名單︰bit.ly/428bLHO

(資料及相片由客戶提供)