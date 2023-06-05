港交所﹕港幣人民幣雙櫃台6月19日推出　包括21隻股（附名單）

港交所（0388）指出港幣—人民幣雙櫃台模式將於6月19日推出，而為交易所參與者所設的推出前測試將於6月17日進行。港交所強烈鼓勵交易所參與者參與該測試。



港交所又指出，合共有21隻證券指定為雙櫃台證券，分別為恒生（0011）（80011）﹑新地（0016）（80016）﹑商湯（0020（80020）﹑吉利（0175）（80175）﹑潤啤（0291）（80291）﹑港交所（0388）（80388）﹑騰訊（0700）（80700）﹑中海油（0883）（80883）﹑中移動（0941）（80941）﹑聯想（0992）（80992）﹑快手（1024）（81024）﹑友邦（1299）（81299）﹑小米（1810）（81810）﹑安踏（2020）（8202）﹑李寧（2331）（82331）﹑中銀（2388）（82388）﹑美團（3690）（83690）﹑京東（9618）（89618）﹑京東健康（6618）（86618）﹑百度（9888）（89888）﹑阿里（9988）（89988）。

港交所指出人民幣櫃台將納入可進行賣空的指定名單，及市場波動調整機制的證券名單，觸發門檻與港元櫃台相同。

此外港交所指出有9個交易所參與者已獲授雙櫃台莊家，可於雙櫃台模式推出後於相應雙櫃台證券進行莊家活動或提供通量活動。當中包括中銀國際﹑中國國際金融香港證券﹑中信里昂等。