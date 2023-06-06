平安壹賬通︰銀行業資金成本上升　下半年淨息差有挑戰｜虛擬銀行

近期本港銀行同業拆息(Hibor)升至超過四厘水平，虛擬銀行平安壹賬通銀行（PAOB)行政總裁兼執行董事費軼明在記者會上指出，面對資金成本上升，估計下半年的淨息差走勢有挑戰。

銀行業淨息差會面臨挑戰

PAOB去年淨息差擴闊至3.56%，虧損為1.57億元，按年收窄26.7%。對於業績何時扭虧為盈，他認為眼前會着重擴大貸款種類及合作夥伴，「做正確的事」，不會急於追求盈利。

對於今年下半年的淨息差走勢，費軼明相信由於資金成本上升，加上經濟復甦未穩定，銀行業的淨息差會面臨挑戰。

他解釋指，雖然市場普遍預期美國將會停止加息，不過他認為言之尚早，「現時難以預測，因美國最新的經濟數據仍然強勁。」本港亦將面對資金成本上升壓力，而該行主要以定期存款吸納資金，利率會跟隨市場情況調整。不過考慮上調貸款利率時，要考慮中小企的承受能力。

PAOB去年淨息差擴闊至3.56%，虧損為1.57億元，按年收窄26.7%。﹙資料圖片﹚

PAOB主打中小企貸款，現時向本港超過1,000間中小企業放貸，主要是出入口企業。對於今年的貸款表現保持樂觀料繼續增長。

對於壞帳方面，費軼明形容有上升的跡象，和行業的表現相若，因為經濟尚未完全恢復，不過現時仍然處合適的水平。

進出口中小企風險評級有改善

PAOB是以替代數據為信貸審批基礎的虛擬銀行，利用商業數據申請貸款，並透過自身獨創的風險評估平合作信貸分析，從而簡化貸款審批流程，客戶無需遞交任何申請文件及抵押品。

他指出，根據該行的資料，進出口中小企今年初有很大困難，不過近月的數據「好返少少」，在該行的風險評級中有改善。

PAOB最新與電子支付服務供應商易付達（亞洲） (eftPay）合作，為eftPay 中小企商戶提供即時全新中小企貸款服務的企業循環貸款，貸款額最高為 30 萬港元，還款期由一至三個月，並提供一年循環額度，可在額度範圍內多次隨時提取貸款。