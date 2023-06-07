官媒：內房政策寬鬆預期強化　本月或推新政鼓勵購房

官媒《證券日報》報道，4月至5月份樓市銷售數據不好的情況下，預計6月份會有新的政策出台，政策內容亦較往年範圍更廣、力度更強。



報道引述易居研究院研究總監嚴躍進表示，當前正是房企抓銷售的關鍵期，尤其是4月至5月份銷售數據不佳，認為6月份購房政策應該給予更多支持。整體上，後續政策寬鬆的預期會強化，預計6月份會有新政策出台，且部分政策工具可能超出過去常規工具範疇

他又指，青島此前發布的房地產政策調整說明近期市場壓力略大，預計二季度末，各地對於購房方面的政策會有進一步寬鬆的可能，也會有多個維度的措施。

分析師料下半年5年期LPR有機會下調

報道指，6月份以來，多地出台房地產優化政策，主要集中在降低首付比例、優化公積金、優化限購等方面，其政策內容較往年範圍更廣、力度更強。

東方金誠首席宏觀分析師王青表示，6月份，各地或將進一步加大房地產行業政策支持力度，推行「帶押過戶」的節奏有可能加快；後期也不排除出台二套房貸利率政策靈活調整機制的可能；下半年，在MLF利率保持穩定的前景下，作為房貸利率的定價基準，5年期以上LPR報價有可能單獨下調。