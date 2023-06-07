亞洲電視︰聚焦五大領域進行產業布局　以創意加人情味製作內容

亞洲電視成立66週年，宣布重新啟航，以全新的發展戰略和多元化的內容呈現，為觀眾帶來更優質的服務和更豐富的娛樂體驗。

該公司稱，未來將以「新亞視、新未來、新輝煌」為宗旨，積極推進數位化轉型，聚焦五大領域進行產業佈局，即數位媒體、數字內容、數字技術、數位電商和數位金融。亞視將充分利用自身的優勢資源，形成一定的產業壁壘和產業規模，努力實現國際化戰略佈局，以更好地服務全球華人和觀眾。

亞視董事局主席劉敏斌透露，亞視的全新口號《不息自強， 載翅飛揚》，充分體現了亞視的企業精神和發展方向。

致力於打造更多優質節目

藉著《亞洲電視66週年台慶》晚會，亞視亦宣布將參與名為萬福可信私募基金劇本基金，由萬福可信私募基金發起，中國劇本扶持中心、中國電視藝術家協會編劇專業委員會、北京影視藝術學會及亞洲電視聯合發起，目標第一輪募資10億元人民幣。

亞視董事局主席劉敏斌表示，因為劇本是一劇之本，無論電影電視，編劇至關重要，用基金方法帶動劇本產業，以提升編劇地位，這一理念眾多影視工作者紛紛響應，包括著名導演高希希、著名導演高群書、著名演員兼導演黃渤、著名編劇海岩、著名導演徐小明等。基金的願景是讓天下華人的好劇本以最快的方式參與到影視投資與製作中，更好地呈現給觀眾朋友。

亞視行政總裁徐小明表示，突破框架，產出新思維，以創意加人情味製作內容。未來，亞視將致力於打造更多優質節目，包括《亞視國際新聞台》、《亞視郎財經》、《玩玩大灣》、《A Fashion 愛花臣》、《古董估懂》、《嚇鬼瞞神》、《泰車華》等，針對不同觀眾群提供豐富的內容體驗。我們相信，這些優質節目將為觀眾帶來全新的體驗和感受。