調查｜香港生活費全球排名微跌至第2名　因住屋租金持續下跌

人力資源顧問機構ECA International發表最新「生活費用研究」，結果顯示香港排名由全球生活費最高的城市，微降1級至第2位，紐約則成為今年排名榜之首。雖然香港通脹水平仍處於歷史高位，可是紐約物價升幅更快；加上香港房屋租金持續下跌，讓香港在是次排名榜的排名回落。



ECA International亞太區總監關禮廉指出﹕「香港的商品及服務價格升至多年來的高位，這意味著本港亦受過去一年的全球通脹浪潮影響。然而，由於香港住屋租金持續下降，抵銷了日常商品及服務價格上漲的影響，令其排名下降。」

是次調查亦發現，新加坡排名由第8位升至第5位，首爾排名上升1級至第8位，兩地租金受到不同因素影響而上揚，帶動排名攀升。新加坡住屋租金上揚，與當地住屋需求大增有關；首爾住屋租金則受到韓國政府最近修改房屋稅收政策，導致住屋供應下降。

關禮廉指出許多亞洲地區排名下降，部份原因是區內通脹水平較低。惟新加坡及首爾住屋租金顯著上揚。仰光則受到政治因素影響，導致日常商品及服務價格大幅上升，推高排名。

滬廣兩市排名均處於首10名以外

內地城市方面，受到人民幣偏軟及通脹較低影響，令當地城市排名下跌，其中上海及廣州分別排名第13及14，均為首10名以外。

此外台北及東京排名，分別跌至第31位及第10位。