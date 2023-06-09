跨境理財通｜許正宇︰逾5萬個人投資者參與　匯劃金額逾34億民幣

財經事務及庫務局局長許正宇今日﹙9日﹚在廣州國際金融交易博覽會發表視像致詞，他指特區政府十分重視粵港澳大灣區發展對香港金融和專業服務業帶來的龐大機遇，截至今年4月，參與跨境理財通的個人投資者已超過5萬人，跨境匯劃金額超過34億元人民幣。

許正宇相信計劃有很大發展潛力，會繼續與內地監管部門探索優化措施。

他又指，為促進大灣區保險市場互聯互通，正爭取讓香港保險業於南沙、前海等地成立保險售後服務中心，為持有香港保單的大灣區居民提供諮詢、理賠及續保等支援。

在促進生產要素流動方面，去年9月發布《關於支持前海深港風投創投聯動發展的十八條措施》，期望藉此打通兩地的資本流通脈絡，引導來自四方八面的資金投資大灣區的創新科技產業，讓金融服務實體經濟，以金融助力粵港澳大灣區國際科技創新中心建設。

在建立跨境金融創新平台方面，許正宇指，金管理和人民銀行已簽署《關於在粵港澳大灣區開展金融科技創新監管合作的諒解備忘錄》，讓金融機構及科技公司能夠透過一站式平台就其跨境金融科技項目於香港及內地大灣區城市同時間進行測試，加快推出金融科技產品的速度和減低開發成本。