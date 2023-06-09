陳茂波︰全球政經環境複雜　亞洲正展現另一片光景

財政司司長陳茂波今日（9日）在2023財新夏季峰會香港場上表示，雖然世界經濟大致上走出疫情陰霾，但全球的政治經濟環境仍然是相當複雜，在國際上供應鏈仍受地緣政治干預，自去年起先進經濟體通脹高企，主要央行大幅提高利率，令到歐美等地經濟增長減慢，增加全球經濟「硬著陸」風險，惟在亞洲方面則是另一片光景。



陳茂波指，去年亞洲佔全球經濟總體逾四成，全球經濟重心已有向東移趨勢，加上今年內地經濟復常，中央政策措施效果正在顯現，進一步利好全年經濟以更快速度增長，東盟十國過去10年經濟年均增長達4.1%，已成為全球第五大經濟體，而中東和中亞亦更快發展，相信亞洲未來地位會更舉足輕重。

陳茂波表示，要發揮好香港籌融資和高增值服務平台的角色。會持續改革和優化香港的金融市場，並在國家的支持下，深化與内地金融市場的互聯互通，以及助力人民幣國際化的有序推進，香港未來要更大力優化相關的市場基建，建設更蓬勃的離岸人民幣生態圈，提供更多的投資和風險管理等產品。

陳茂波稱，要盡快加入RCEP（區域全面經濟伙伴協定），並以中東和其他新興經濟體為優先目標，簽訂更多自由貿易協定以及促進和保護投資協定。

此外，他指出，今年年底將舉辦綠色科技周，加速推動整個產業群的發展及跨界互動。綠色科技和綠色金融這個「雙引擎」，可帶動完整的、全新的產業鏈建設，推動大灣區在全球綠色發展的領先地位。