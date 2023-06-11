向的士司機送認股權　泰加保險「善舉」令人拍案叫絕｜刁佬

刁佬見到泰加保險(6161)出公告，話將會向合資格的士司機饋贈認股權，回饋各位的士大佬支持。刁佬成日都話殺頭勾當有人做，賠錢生意冇人理，世上又點會有無原無故嘅愛，泰加保險咁大愛，件事當然有目的，張通告捆綁埋「管理層對於公司復牌的信心與决心」，自然係擴大群衆基礎之舉，威迫聯交所快啲畀佢復牌。

泰加保險本來係香港商業汽車保險龍頭，清盤前持有六成以上的士保單，各位小巴大佬及的士大佬都係泰加保險的顧客。去年初泰加保險宣布拒絕承接的士保險新單，被保險業監管局接管及調查，認爲涉違規及管治缺失。由德勤接管泰加保險於去年7月中入禀高院，自行作出清盤呈請。其後管理層逐個跳船，保監局行政總裁張雲正更被金手指向傳媒及保監局指控稱涉嫌與公司有利益衝突。

泰加保險笠笠亂，到後來公司亦資不抵債。香港靠車搵食的大佬們都好驚保單突然失效。幸好保監局其後都幫泰加保險各位苦主轉投其他保險公司。

如果各位的士大佬接受泰加保險饋贈的認股權，就馬上由苦主變主子，從此夥計翻身變成股東主子關係。聯交所如果反對，可能要小心以後各位的士大佬聽到交易廣場話唔車過去。不過現實唔係你送嘢對方就焗要，君不見街邊派傳單大把人唔要，泰加保險的認股權，如果條件唔優惠認股權持有人，唔會好得過街邊傳單幾多。

不過公司主席吳宇都已經好努力拯救泰加保險，首先將一間中東阿聯酋的綜合保險公司Himalayas Insurance無償注入泰加保險，將泰加保險的業務由原本的車保，拓展至再保險、人壽保險、非人壽保險等，新業務的注入可避免業務過於集中。

泰加保險的饋贈認股權善舉，創新有諗頭，不過刁佬作為財務顧問都善意提醒一句，聯交所上市規則剛修例，對授出認股權有新要求限制，傾向只授出予員工，如果給予公司的商業夥伴則必須有KPI ("Key Performance Index”) 關鍵業績指標。各位的士大佬，叫得大佬，並不是泰加保險的員工，如果要收認股權Option咁筍，就要跑數跑業績指標。最後到底聯交所會唔會批？泰加保險的財務顧問及律師又會出咩橋應對呢？真係令人拭目以待。

【財經專欄】刁場奇幻錄．刁佬

簡介：遊走在中環黑白之間，自覺是個穿著西裝的古惑仔，在波詭雲譎的金融市場中，鑽研刀不血刃的秘訣。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。