陳浩濂︰繼續多管齊下吸家族辦公室來港落戶

署理財經事務及庫務局局長陳浩濂今日﹙9日﹚在財新夏季峰會致詞時表示，香港作為亞洲領先的財富管理中心，是家族辦公室的理想落戶地點。為了讓全球家族辦公室的業務在香港蓬勃發展，和創造一個有利的競爭環境，香港政府發布了《有關香港發展家族辦公室業務的政策宣言》。

他表示，政策宣言的範圍很廣泛，政府以八項新政，締造具競爭力的有利環境，讓全球家族辦公室和資產擁有人的業務在香港蓬勃發展，措施包括推出新的資本投資者入境計劃、稅務優惠、提供市場便利措施、成立香港財富傳承學院、推廣機場的藝術品貯存設施、把香港發展為慈善中心、擴大投資推廣署FamilyOfficeHK專責團隊的職能，以及成立新的家族辦公室服務提供者網絡。

稅務優惠方面，立法會最近通過立法建議，為單一家族辦公室在香港管理的家族投資控權工具提供利得稅豁免。相關豁免將適用於2022年4月1日或之後開始的任何課稅年度。在宣傳及支援家族辦公室落戶方面，投資推廣署已於2021年6月成立FamilyOfficeHK專責團隊，為有興趣來港營辦的家族辦公室提供一站式支援服務，並加強市場拓展，展示香港作為全球家族辦公室樞紐的獨特優勢及發展前景。

陳浩濂又指，政府會在未來3年向投資推廣署提供1億港元，以吸引更多家族辦公室來港。作為政府宣傳策略的重要一環，政府於今年三月底舉辦的「裕澤香江」高峰論壇是特別為環球家族辦公室及資產擁有人舉辦的國際頂級獨家專屬盛事，成功邀請到全球超過100個頂尖家族辦公室的決策者來港參與，對論壇的反應非常正面，很多都表示有興趣在香港推展業務。

他補充，香港特區政府會繼續透過多管齊下的方式，締造便利家族辦公室的營商環境，吸引家族辦公室來港落戶和營運。與內地市場互聯互通，一直是香港的優勢，香港推動家族辦公室業務，將可以為粵港澳大灣區的發展提供重要支持，進一步推進粵港兩地的資本市場、保險市場、財富管理、金融科技、綠色金融等領域深度合作，為高質量建設大灣區和深化國家金融市場改革作出積極貢獻。