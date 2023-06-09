出席陸家嘴論壇發言　許正宇︰香港會繼續守好金融安全的底線

財經事務及庫務局於官方FB發帖文，指出局長許正宇這兩天出訪上海，並出席第十四屆陸家嘴論壇。一連兩日的論壇主題為「全球金融開放與合作：引導經濟復蘇的新動力」。許正宇今天﹙9日﹚在論壇的全體大會四：「全球貨幣政策調整與金融風險防範」上，闡述香港如何通過穩健成熟的監管制度，在環球金融波動市況下維持金融穩定。

許正宇發言時提到，面對環球經濟疲弱、全球貨幣政策調整和市況波動，特區政府一直統籌各金融監管機構，確保金融及貨幣市場系統運作暢順，並持續監察市場以防範系統性風險。香港擁有穩健成熟的監管制度及嚴謹的市場監察機制，即使歷經風浪，金融系統仍穩如磐石，贏得市場的信心。

他又指，國家的發展進入新時代、新階段，而香港是國家金融市場改革和對外開放的「試驗田」和「防火牆」。香港會繼續守好金融安全的底線，居安思危，時刻做好準備。

許正宇在上海期間，分別與上海市政府副秘書長顧軍和財政局副局長顧宏祥、中國外匯交易中心總裁張漪、新開發銀行副行長兼首席行政官周強武會面，就共同關心的事項交換意見。他也到訪上海證券交易所，與副總經理董國群探討港滬資本市場未來合作機會。

由上海市人民政府、中國人民銀行、國家金融監督管理總局和中國證券監督管理委員會共同主辦的陸家嘴論壇，是中國權威的金融論壇和具有廣泛影響力的國際金融高端對話平台。論壇廣邀各地政府和金融監管部門的高層領導、全球頂級金融機構負責人和知名專家學者參與，就當前的重大金融議題交流意見。