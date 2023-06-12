「里好賞飛」大抽獎送出共200萬Asia Miles　1方法獲更多抽獎機會

想飛就飛，相信大家經已重拾去旅行儲里數的熱情，換機票同身邊摯愛好友，一齊享受外遊的樂趣！今次就介紹一個隨時贏走10萬里數的方法，華泰國際金融控股有限公司旗下漲樂全球通為響應政府「開心香港」活動，特別推出一連3個月的「開心樂月」優惠活動，由即日起至8月31日，參加「里好賞飛」大抽獎，送出共200萬里數！所有現有或全新漲樂客戶都可以參加，想知參加方法、獎品、如何獲得獲得更多嘅抽獎機會，就要留意以下內容啦。



登記大抽獎 頭獎10萬里數

「里好賞飛」大抽獎活動將會送出共200萬里數，頭獎更達到10萬里數！參加方法非常簡單，全港市民¹ 只要進入「里好賞飛」活動頁面登記，即可參加大抽獎。

頭獎：10萬里數（名額2位）

二獎：5萬里數（名額6位）

三獎：25,000里數（名額20位）

四獎：10,000里數（名額100位）

活動分為2個階段，首階段為6月1日至2023年7月14日23:59，次階段為2023年7月15日至2023年8月31日23:59。首階段未能中獎者將可自動參加次階段抽獎而毋須重新登記活動。

完成指定任務 成功開戶額外3次抽獎機會

想增加中獎機會，完成下載漲樂全球通（「漲樂App」）後，進行註冊、開戶、邀請好友等指定任務，10萬里數隨時屬於你！全新客戶於活動期內進行註冊或現有客戶登錄APP，即可獲1次抽獎機會。新客戶只要成功開戶，並首次入金一筆過存入不少於HK$20,000或等值貨幣，額外3次抽獎機會。每成功邀請1位好友開戶，亦可獲額外3次抽獎機會，且不設上限，抽獎機會愈多，中獎機會自然大增！

「開心樂月」賞不停 4重加碼迎新優惠

「開心樂月」優惠活動當然不止大抽獎，於抽獎登記期間，經指定鏈接註冊開戶的合資格新用戶可享4重加碼迎新賞，包括︰

1. HK$1200現金獎賞

2.價值HK$200港股LV2串流報價

3.價值HK$200基金優惠券

4.限量「一世全免卡」*

(一張卡可以永久豁免港股、美股、A股之相關佣金、平台費及IPO手續費))

*「一世全免」是指豁免客戶發生交易時產生的港股、美股、A股通之相關佣金、平台費及港股IPO手續費，不包含交收費及印花稅等交易成本，費用詳情請參考漲樂全球通官方網站。 「一世」是指客戶點擊使用「一世全免」卡券後，客戶可享有優惠的期限一次性生效連續60年，直至戶口被取消。如60年期限到期後，客戶仍未銷戶，則會再補發60年期效的「一世全免」卡券。以上活動期限、費用標準及獎賞變更，本公司擁有最終解釋權與決定權。

即刻點擊開戶：https://bit.ly/3qml2i8

即刻登記參加抽獎：https://zlglobal.htsc.com.hk/luckydraw/asiamiles/

^以上推廣活動受有關條款及細則約束，詳情請參考︰https://zlglobal.htsc.com.hk/luckydraw/asiamiles/tnc

推廣生意的競賽牌照號碼︰57108-11

如有任何爭議，漲樂全球通保留最終解釋權。

漲樂全球通推廣熱線︰+852 2121 4288

有關漲樂全球通的更多資訊，請參閱漲樂官方網站：http://bit.ly/3Kt7usY

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¹. 參加者須為年滿 18 歲之持有有效香港特別行政區香港身份證的香港居民。有關活動條款及細則，可參閱漲樂全球通大抽獎活動網站。

(資料及相片由客戶提供)