推一站式能源管理　港華智慧能源：獨有優勢凝聚碎片化光伏市場

中國積極探索綠色發展之路，為了實現於2030年前「碳達峰」，並於2060年達到「碳中和」的目標，制定了清晰的減排方案，其中重要的一點是將化石能源轉向清潔能源。作為推動能源轉型的先行者，港華智慧能源積極把握雙碳機遇，憑藉城市燃氣業務和再生能源業務的雙軌發展，加上專業的能源管理技術和平台，為客戶提供全方位的能源管理解決方案，同時實現減少碳排放的目標。

攝影：歐嘉樂



零碳園區支援國內綠色低碳發展

自2021年，港華燃氣更名為「港華智慧能源」後，便大力發展再生能源業務，通過分布式光伏、儲能、充換電、多能聯供等能源基礎設施的投資、建設和營運，以及碳管理、能效管理等能源增值服務，打造不少「零碳智慧園區」，並為工商業客戶和工業園區提供綠色、安全、高效的智慧能源管理服務和技術解決方案。

目前，港華智慧能源已經在全國超過130個城市投資建設500多個智慧能源項目及80個零碳園區，當中的江蘇泰州海陵零碳智慧園區便是重點項目之一，項目以新能源產業園為起點，憑藉港華智慧能源生態平台數智化應用，在園區內建設屋頂分布式光伏，結合充換電、工商業節能、用戶側儲能、區域能源站、燃氣分布式能源系統、智能配電網VPP等，支援海陵區政府打造「太陽城」。

港華能源投資執行副總裁張勁柏認為公司極具潛力成為工商業分布式光伏的龍頭。

針對工商業能源需求 提供一站式數碼化管理碳排放

除了海陵區以新能源產業為主導之外，港華能源投資執行副總裁張勁柏表示，雖然分布式光伏在全國是個非常碎片化的市場，但公司具備強大的優勢去攻佔市場。由於港華智慧能源一直深耕內地，所擁有的工商業客戶數量佔比最高，加上工商業客戶對降低能源成本和碳減排的需求較高，這為公司於工商業分布式光伏項目中帶來獨特優勢。

張勁柏指，因此港華智慧能源能深刻理解他們的痛點和需求，針對性地提供解決方案，為工商業客戶度身訂造一站式的節能減排方案。「對客戶而言，我們的優勢是一向為他們提供燃氣，本身已清楚了解客戶的能源配套，他們需要能源改造時，我們可以提供和支援綜合的智慧能源管理服務，包括太陽能光伏系統、儲能、分布式能源系統等，客戶就不用一家一家的找，這有助他們大大減低人力、時間成本，也有效減低碳排放。」

他續說：「由於港華智慧能源以燃氣起家，相當重視安全、施工及服務品質，客戶自然對我們有信心。」早前，港華智慧能源與騰訊雲合作，進一步升級及優化數碼化解決方案，針對碳管理、能耗監測等核心難點，支援智慧化的能源數據管理、分析、預測和優化，更精準地管理碳排放，協助推動社會各行各業實現「雙碳」目標。

除此之外，被問及對中國碳市場的看法，張勁柏認為這是相當重要的舉措，並解釋其核心理念是「cap-and-trade」，即總量管制和交易，各行各業都要節能減排，讓温室氣體減排責任落實到企業層面，同時讓減碳行動設有經濟效益。目前，全國碳交易市場已納入超過2,000家來自發電行業的企業為重點排放單位並作試點，而中國已躍升為全球規模最大的碳排放權交易市場之一。

而港華智慧能源母公司香港中華煤氣於去年加入香港交易所旗下香港國際碳市場委員會成為成員，可見煤氣公司致力推動節能減排上的付出，同時具備深厚的產業基礎，能夠在香港以至國際的碳交易發展議題上提供意見。截至2022年底，全國碳市場碳排放配額累計成交量2.29億噸，累計成交額104.75億元人民幣。