澳門玫瑰園收回土地風波　南灣發展盼優化土地法　政府︰依法收地

澳門地產商南灣發展十多幅地皮被指閒置多年，2016年到期後遭澳門政府收回。該公司昨﹙12日﹚舉行「座談會」，就土地失效一事，建議立法會及各法律專業人士，向內地更為先進的法律內容學習並改進澳門現行的《土地法》，又希望獲置換回土地。

南灣湖土地計劃 源自澳葡政府「玫瑰園」構想

南灣發展由多位商界人士於90年代成立，耗資逾100億澳門元，進行大型填海工程，以響應回歸前澳葡政府「玫瑰園計劃」下所發展的「南灣海灣重整計劃」。2016年開始，澳門政府根據《新土地法》，以「閒置土地」為由，收回南灣湖填海地獲批的「逾期」地皮，南灣發展旗下13幅地因此被收回。

翻查資料，南灣發展當年填海造地計劃，找來城中名人，包括已故「賭王」何鴻燊等參與，該等用地主要供發展新的設施、渡假村及發展項目。當中部分上市公司如信德集團（0242）及嘉里建設（0683），早年亦取得部份C、D地段，其後也因批給屆滿，被政府依《土地法》收回土地。

澳門政府當時表示，由於部份土地承批人未能在25年土地臨時批給期限內，依照法律及批地合同的規定發展項目，故依法宣告有關土地的批給失效。據報，南灣發展其後上訴，並向法院提出索賠，涉及金額340億元。

澳門政府︰法院判決認定決定合法性

就今次「座談會」，澳門政府回應傳媒指，有人以南灣發展股份代表的名義召集媒體座談會，就政府收回逾期未發展土地及法院對1宗刑事案件的判決加以評論。澳門特區政府強調，由於部分土地的承批人未能在25年土地臨時批給期限內發展項目，因此政府依法宣告有關土地的批給失效，當中包括南灣湖填海地的部分地段。

澳門政府又指，有關承批人透過司法訴訟提出爭議，目前已有的法院判決皆認定了政府決定的合法性，駁回有關承批人的上訴，法院及時將有關判決的依據和結果向公眾披露。

對於有關人士提及的一宗刑事案件，澳門政府重申，法院依法獨立行使審判權，任何人不得以任何方式向法院施加壓力而企圖干預法院的司法程序。