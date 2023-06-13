曼聯易主好事近？　傳卡塔爾財團收購成功　股價盤前曾飆3成

英超球會﹑綽號紅魔鬼的曼聯賣盤一事，再有新消息。卡塔爾財團的第5份報價，已獲得持有曼聯的格拉沙家族接納。



據卡塔爾報章《Al-Watan》在社交網站表示，以Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani為首的卡塔爾財團成功收購，並會很快對外公布交易。

英國《每日郵報》稱，Sheikh Jassim bin Hamad Al Thani的父親、卡塔爾前總理Jassim bin Jaber Al Thani是《Al-Watan》其中一名擁有人。

受消息刺激曼聯盤前股價曾飆3成至26.2美元，最新報23.79美元，升18.18%。

據外電報道，卡塔爾財團及英國首富拉特克利夫分別向曼聯提出5輪報價。卡塔爾財團以63億美元全面收購曼聯，而拉特克利夫希望收購曼聯60%股權。

坦赫格贏得執教曼聯以來的首個獎盃。（Getty Images）

今季以英超第3名完成

曾3次稱霸歐洲，以及在英國奪得20次頂級聯賽冠軍的曼聯。自2012至13年奪得英超冠軍後，過去年10年成績並不太突出。縱曾奪得足總盃﹑聯賽盃及歐霸盃，但是在英超上連續十季未曾染指冠軍。

曼聯今季英超為第3名，足總盃亞軍及聯賽盃冠軍，與同市對手曼城相比，成績可謂有一段距離。曼城今季是英超﹑足總及歐聯冠軍，是今年歐洲的三冠王。因此曼聯球迷均希望球隊能在易主後，擁有新資金擴軍及提升訓練場等基建設施，以改善成績。