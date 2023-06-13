貿發局調低今年香港出口增長預測　最新為0至增長2%

貿發局研究部修訂本港今年出口增長預測，由原來預測增長5%，調整為0至增長2%。

貿發局研究總監范婉兒預期，今年下半年本港出口有較強勁反彈，並會延續至明年。可是不少港商擔心外圍環境各種挑戰帶來影響，而採取審慎態度。同時地緣政治局勢持續緊張，令區內電子產品特別是涉及半導體的貿易前景不明朗。

另外第二季「香港貿發局出口指數」躍升8.8至47.8，反映自香港與內地恢復通關及業務復務常後，本港出口商信心顯著回升。

除服裝業外，所有行業及出口市場子指數均上揚，當中玩具升7.5點至55.4；機械升7.4點至50.3，均高於盛衰分界線。另外，今季各項子指數均錄得增長，貿易價值指數及就業指數，按季分別微升0.8點至48.8，以及0.5點至48.1，而採購指數則飆升15.9點至44.3。

轉口貿易復蘇步伐遜預期

貿發局高級經濟師楊翠麗表示，今季新增了「庫存」（48.5）、「當前新訂單」（45.1）及「預期新訂單」（53.6）三項細分指數。受訪者預期未來3個月新增訂單將有可觀增長，特別是玩具、鐘錶和機械。

是次調查同時發現香港轉口貿易復原速度遜預期，只有約13.4%的相關受訪出口商預期今年貨運量增加，按季跌23.1個百分點。截至上月底，邊境管制站跨境貨運車和貨櫃車總流量僅回復至疫前六成左右。