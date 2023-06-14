政府﹕積金局完成檢討　須供強積金最低及最高入息金額不變

勞工及福利局指出，積金局根據《強積金條例》就最低及最高有關入息水平完成2022周期檢討，考慮各項因素後，認為不宜提出調整入息水平的建議。



目前每月須為強積金賬戶供款的最低及最高入息水平分別為7,100元及3萬元。

據勞福局上載至立法會人力事務委員會的文件顯示，積金局根據《強積金條例》的規定，已就最低及最高有關入息水平完成2018-2022年周期檢討。根據政府統計處綜合住戶統計調查搜集有關2021年第四季的統計數據，最低及最高有關入息水平分別為9,250元及5.1萬元。

審視不同因素建議政府不宜調整須供款入息水平

不過政府在文件內指出，經審視和衡量不同因素後，積金局留意到2019冠狀病毒病疫情對不少市民的生活造成沉重打擊，嚴重影響中小型企業的運作。進行檢討時，社會的焦點是紓解民困、專注控制疫情，並為企業提供喘息空間，從而穩定經濟，保障就業和維持市民信心。

積金局在考慮這些特殊情況，以及疫情對經濟的影響尚未在各項已審視的因素（包括進行檢討時每月就業收入的統計數字）中全面反映後，認為不適宜提出調整有關入息水平的建議。因此，積金局建議政府不對最低及最高有關入息水平作出調整。

政府留意到疫情對香港經濟及社會造成嚴重的衝擊。疫情過後，經濟尚在復蘇過程中，需時恢復。政府同意積金局的建議，不宜在2018-2022年周期檢討調整最低及最高有關入息水平。

待經濟回穩展開新的4年周期檢討

政府指出，另一方面，積金局在檢討報告中建議在疫情受控及經濟回穩後，展開2022-2026年周期檢討。積金局已開展準備工作，並會適時提交建議。