長和Vodafone合併英國電訊業務　霍建寧﹕釋放價值　強化財務狀況

長和（0001）公布於英國的電訊業務3英國與Vodafone的英國電訊業務合併方案，長和及Vodafone將分別持有合併後的公司49%及51%股權。

長和指出，預料交易將於明年底前交割。合併後至少700萬客戶可受惠於網絡表現改善，同時在交割時3英國將向償還16.84億英鎊。



公司指出合併後，Vodafone 英國和 3 英國數以百萬計客戶可透過若干無合約、免每年加價及社福優惠等靈活措施，以現有費用，享受更好、更高覆蓋和更可靠的網絡體驗。合併公司的獨立 5G 網絡將覆蓋 99% 以上英國人口，並於2034年前為客戶提供高達6倍的平均數據速度。

公司又指出，合併公司將在英國未來10年間投資110 億英鎊，建立歐洲最先進之一的獨立 5G 網絡，助英國政府達到目標。一流的5G網絡將在2030年前為英國帶來每年高達50億英鎊的經濟利益，創造就業，支持企業的數碼轉型，並於 2030 年前為所有學校及醫院連接獨立 5G 網絡。

長江和記聯席董事總經理霍建寧說：「今天的公佈對長江和記和英國來說都是一個重要的里程碑。現時3英國和Vodafone英國各自都欠缺成本效益規模，長期影響著3英國的投資和競爭能力。與Vodafone 成為新合作夥伴，將使我們具備所需規模共同為英國提供一流的5G網絡，為我們的客戶提供嶄新的流動通訊服務，並為整個英國的企業客戶開創新的機會。這次合併可為集團和股東釋放龐大價值，變現巨大協同效應、降低淨負債以及進一步強化集團的財務狀況。」

Vodafone 英國行政總裁 Ahmed Essam 說：「Vodafone英國和3英國的合併可為英國的客戶帶來更多選擇和價值。具成本規模的投資，可讓我們創建一流的流動5G網絡，並支持英國政府訂下的5G目標，推動數碼轉型和創造就業。透過合併，我們會為另外兩個大型電訊營運商帶來真正挑戰。儘管如此，我們會繼續透過電話費優惠支援社會上的弱勢社群，並承諾 2025年前助600萬人跨越數碼鴻溝。」