余偉文︰拆息受季節因素影響　不排除個別日子港息高於美息

近日港元拆息上揚，其中與樓按相關的1個月拆息連升6日，最新報4.5869厘。金管局總裁余偉文發新一期《匯思》文章，指出美港兩地息差拉闊引致套息交易，銀行體系結餘由3,000多億元降至450億元，港元拆息對港元需求敏感度增加。



他指出去年11月至今年1月期間，由於投資者憧憬內地放寬防疫措施帶動經濟反彈，促使資金流入股市，當時日均成交約為1,400億元，隔夜息及1個月拆息曾間歇地升至4厘及5厘以上。同時當本港出現大型新股招股活動，在公開認購截止至正式掛牌上市幾日期間，市場對港元資金需求增加，促使港元拆息短期內先升後跌。

他又指出本港拆息亦受到季節性因素影響，如上市公司派息安排，或需為中期業績報告或年報的公開披露作準備。

他指出有關因素可能同時或分開出現，造成港息不時出現較大幅度波動，特別臨近半年結，加上派息因素，港元折息尤其隔夜息在未來數周甚至數月會繼續受季節性因素較大程度影響，不排除港元拆息可能在某些日子進一步或超越美息，類似情況在2022年底及2019至2020年間亦曾出現。

他指出這次港元拆息逐步爬升與2019年美國利率單日大幅急升的事件不盡相同，然而，港元拆息在往後一段日子可能仍會處於較高的水平並不時出現較大幅度的波動。金管局一直與銀行保持溝通，要求銀行做好流動性管理工作，包括與大型客戶密切溝通，掌握其對港元收付的計劃和安排，並作好部署，避免不必要地「閘住」大量港元。金管局又提醒銀行毋需擔心所謂「標籤效應」，在有需要時可隨時使用金管局的各類流動資金安排。最近有銀行使用金管局的貼現窗，正好顯示銀行已逐步適應新的市場變化，善用這些流動資金管理工具。

他指出上述為主要是銀行間港元息率的一些新的發展，至於這種情況會否同步出現在銀行零售層面的存貸息率則難以一概而論。銀行會因應本身的資金成本結構及其他有關的考慮，決定調整存貸息率的時機及幅度。事實上，隨着港元拆息上升，多間銀行已經上調存貸利率，包括最優惠貸款利率及按揭貸款的鎖息上限。建議市民對銀行借貸利率的波動應該有所準備，並在作出置業、按揭或其他借貸決定時，小心考慮及管理好利率風險。金管局會密切監察市場變化，維持貨幣及金融穩定。