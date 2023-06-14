港交所歐冠昇︰雙櫃台納入南向通正籌劃中　將增加可交易證券數目

港幣-人民幣雙櫃台模式將於6月19日推出，首批有24家上市公司納入名單。港交所﹙0388﹚行政總裁歐冠昇表示，下一步計劃納入南向通讓內地投資者可透過港股通交易人民幣計價證券，目前正在籌劃中，涉及基建設施的轉變等。初期運行階段證券數目有限，但屬於可組織範圍，未來會繼續增加雙櫃檯證券數目。

他指出，留意到現時港股市場稍為放緩，但對雙櫃檯模式推出非常有信心，以捕捉香港市場約１萬億元人民幣資金的機遇。

至於關於是否容許日後惡劣天氣情況下繼續開市交易，他表示，正快速推進相關工作。環球主要金融不會因惡劣天氣而停市，但在推動香港與國際接軌同時，也需要兼顧市場參與者的安全。

港交所史美倫稱，為擴闊ESG及數據等投資資產類別做好準備。﹙港交所提供相片﹚

史美倫︰為擴闊ESG及數據等投資資產類別做好準備

港交易所主席史美倫表示，港交所23年來上市公司數目由約800家增長到目前的近2,600家，港股市值增長7倍至約35萬億元，現貨市場平均日均交易額由127億元增加至去年的1,250億元。

她指出，去年新股集資額有65%來自新經濟公司，將對未來的可持續發展進行探索，並為擴闊ESG及數據等投資資產類別做好準備。去年已推出國際碳交易平台Core Climate，接下來會繼續改進市場架構，推動產品多元化，從而成為亞洲區內以至全球的衍生產品及ETF樞紐。

歐冠昇強調，香港作為國際大都會擁有獨特優勢，可連接內地與全球市場，近期港交所舉行活動及會議，也有到訪沙地阿拉伯向國際推廣香港，目前已設立倫敦及紐約辦事處，對拓展國際市場有信心。