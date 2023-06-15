莎莎郭少明：預留資金發展暫不派息　繼續於旅遊區開新分店

莎莎國際（0178）今年4月1日至6月11日期間，總營業額按年升32%至8.5億元，港澳營業額升51%至7億元，內地跌27%至7,670萬元。



主席及行政總裁郭少明表示，高興恢復通關後復蘇勢頭持續。目前本港生意已恢復至疫情前的36%，澳門則達77%

雖然內地業務跌兩成七，不過他解釋去年受疫情影響，公司於內地大幅縮減40多間分店，雖然分店數目減少，但同店銷售有增長，毛利亦接近疫情前水平，公司仍看好內地業務前景，下半年或會重新開店。

郭少明表示，4月至今已在港開3間分店。（廖雁雄攝）

4月至今已在港開3間分店

至於本港遊客區的分店數目，亦較疫情前減少約20間至26間。他指，尖沙咀、銅鑼灣及中環等地區門店生意明顯增長，有計劃加快於旅遊區開店，4月至今已簽約3間新店，當中2間位於遊客區。

他亦希望上水、屯門等受陸路口岸生意可逐步恢復，又表示疫情期間本地生意向好，未來會同步在非旅遊區開店。

至於開店標準，主要視乎租金水平是否合理及人手配合，現時租金佔店舖銷售額比例已回落至11%至12%水平，他認為屬估理，亦遠低於高峰期的28%。

研究輸入外勞 會優先聘請本地人

提到政府容許營業代表、售貨員、侍應生、接待員等26個非技術或低技術職位輸入外勞。郭少明表示，會詳細研究政府的措施，但重新會優先聘請本地人，以確保本地就業率。

他指出，集團在澳門亦有聘請外勞的經驗，目前在港難請人，政府行出第一步的嘗試是好事，希望可以利用計劃，協助業務發展。

郭少明（圖中）指出，莎莎於馬來西亞業阞表現理想，最快下半年重投新加坡市場。（廖雁雄攝）

預留資金作發展之用 暫不派息

集團宣布今年不派息。被問到今年會否恢復派息，以及45周年會否考慮派發特別股息時，郭少明表示，公司業務剛恢復，現階段會保留更多資金發展，今年資本開支接近9,000萬元，當中5,700萬元將用於新店裝潢及分店翻新，亦會投資發展資訊科技。

不過他亦指出，若果業績持續好轉，仍有機會恢復派息。

第二期消費券將於7月中發放，他表示以過去經驗，發放的首7日對生意有明顯幫助，但強調希望市道好轉，可靠市民本身的消費力去推動生意增長，政府亦毋須再推出相關措施。

另外，郭少明透露，馬來西亞業務表現理想，計劃最快下半財年重投新加坡市場。