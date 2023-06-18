陳茂波︰港有能力實現工業4.0　政府會加強支持創科研發

財政司司長陳茂波在網誌稱，自2015年成立創新及科技局（現為創新科技及工業局）至今，政府已投入接近2,000億元支持創科發展，本港絕對有能力實現工業4.0。

他指出，政府會不斷加強對創科研發和新型工業化的支持。在《施政報告》中提出的100億元「產學研1+計劃」最近已獲立法會通過撥款，將分期向創新及科技基金注資以落實計劃，加速「從一到N」的科研成果轉化和商品化。

至於佔本港經濟較大份額的服務業，也要加速其數碼轉型的步伐和速度。陳茂波指出，由他擔任主席的「數字化經濟發展委員會」於去年成立，正就跨境數據流動、數碼基礎建設、數碼轉型及人才發展等方面進行深入研究。其中，今年《財政預算案》中預留五億元予數碼港推行「數碼轉型支援先導計劃」，以一對一的配對資助模式，協助中小企業應用現成的基礎數碼配套方案，不久亦將推出。

陳茂波指，為了進一步加快壯大本地的創科生態圈，我們力求引進一些擁有前沿和科研能力技術的企業到來香港。如果一些業內的龍頭企業能落戶，將可帶動上下游的產業匯聚香港，達致群聚效應，此舉也會吸引相關的高端人才來港。引進重點企業辦公室（引進辦）正努力就生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造、新能源和新材料等策略產業，引進世界各地高潛力和具代表性的重點企業。引進辦成立約六個月來，已和超過150間企業會面，當中有部分是所屬產業的龍頭，以及擁有高端技術的企業，有些已提交了發展計劃書。

陳茂波又指，除了公共資源的投放外，近年市場對投資創新科技的興趣也愈來愈大。香港的證券市場和私募股權、風投基金都非常蓬勃，對創科企業絕對是理想的籌融資平台。政府在2018年改革上市制度，便利未有收入或盈利的生物科技公司在港上市，至今已有57間這類公司在港上市，融資額超過1,160億港元，是全球領先的生物科技集資中心之一。今年三月，政府亦推出了廣受市場支持的特專科技公司上市機制，為國內外從事雲端服務、人工智能、半導體、電動車、先進材料、新能源等特專科技公司，帶來多一個便利的融資渠道，也有望助力國家的核心科技研發取得突破。