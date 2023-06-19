雙櫃台｜人民幣買港股今出爐　首批24隻全日成交近1.8億元

港幣–人民幣雙櫃台模式」今日﹙19日﹚正式出台，24家大型港股新增人民幣櫃台，供投資者以人民幣直接買賣股票，甚至可作跨櫃台交易。

【18:45】

今天香港交易所推出了備受期待的「港幣-人民幣雙櫃台模式」，標誌著香港市場的一個重要里程碑。

雙櫃台模式在啟動首日交投順暢，市場歡迎這項為客戶提供更多選擇並支持人民幣國際化進程的新舉措。我們將會繼續提升市場活力，豐富我們的市場，促進互聯互通。

24隻雙櫃台證劵的港幣櫃台及人民幣櫃台今天的成交額分別為290億港元及1.77億港元。

其中中移動（80941）人民幣櫃台成交額為5,520萬元人民幣，升1.9%；騰訊（80700）人民幣櫃台成交額為3,660萬元人民幣，跌1.2%。商湯人民幣櫃台（80020）成交額為78.14萬元，升0.2%。

【12:10】

首批納入「雙櫃台」中，三大巨頭，即騰訊（0700） 、阿里巴巴 （9988） 、中移動 （0941）半日成交額分別為2,800萬元、389萬元及3,700萬元。

另外，也有「港隊」入選「雙櫃台」，包括港交所﹙0388﹚、中銀香港﹙2388﹚、恒生﹙0011﹚、新地﹙0016﹚、友邦保險﹙1299﹚，半日成交額分別為221萬元、198萬元、53.2萬元、56.1萬元及22.68萬元。

雙櫃台模式下，相關股份的港幣及人民幣櫃台，屬於同一類別，擁有相同的持有人權利及權益，甚至可在櫃台之間完全互換，人民幣櫃台股份代號以「8」為首，共有5個數字。

港股雙櫃台模式將分階段推進，開通初期主要集中於香港或海外投資者。換言之，內地投資者暫無法立即透過港股通參與雙櫃台模式，市場早料人民幣櫃台交易量初期會偏低。港交所早前指出，港股通交易下的雙櫃台模式將在下一階段推行，但具體推行時間仍需等待進一步安排。