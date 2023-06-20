香港世界競爭力年報排名第7　按年跌2級　新加坡位列第4

香港於瑞士洛桑學院（IMD）最新發表的《2023年世界競爭力年報》排名第7，較去年下跌2位。



今年排行榜中，首6名分別為丹麥﹑愛爾蘭﹑瑞士﹑新加坡﹑荷蘭及台灣。

在4個競爭力因素中，香港繼續在「政府效率」取得全球第2，「基礎建設」排名亦上升。可是受到去年疫情高峰影響，香港在「營商效率」排名輕微下跌。「經濟表現」排名則受到去年本港經濟顯著轉弱及出現倒退而下跌。

至於子因素方面，香港在「商業法規」排名繼續第1，在「稅務政策」﹑「國際投資」﹑「國際貿易」及「科技基礎設施」亦位於全球前5名。

政府發言人﹕競爭力有賴一國兩制獨特優勢

政府發言人今日（20日）表示：「國際管理發展學院發布的《2023年報》肯定香港繼續為全球最具競爭力的經濟體之一。香港的競爭力有賴於我們在『一國兩制』下的獨特制度優勢，包括繼續實行普通法、司法機構獨立行使審判權、良好的營商環境和高效透明的市場、與國際規則順勢銜接的規管制度、高效廉潔的政府、簡單稅制及低稅率、世界一流的專業服務，以及貨物以至人才、資金及資訊等生產要素自由流動等。去年，新冠疫情為香港帶來艱鉅的挑戰，嚴重影響經濟表現，香港的整體競爭力排名因此較去年下跌兩位。隨着香港復常，恢復與內地和世界各地的全面暢順連接，今年香港經濟會有顯著改善。」

發言人補充指：「儘管香港在《2023年報》的整體競爭力保持前列，而排名主要受去年疫情高峰和疲弱的經濟拖累而輕微下跌，我們須警惕經濟體之間愈趨激烈的競爭並積極應對，進一步提升香港的競爭力。新一屆特區政府上任後，持續推進『有為政府』和『高效市場』更好結合，在鞏固自身制度和競爭優勢的同時，推出『搶人才』、『搶企業』策略，大力吸引重點企業、世界各地人才和資金來港，並加強在基礎設施和創新科技方面的投資，以及繼續增加土地和房屋供應，為香港的經濟持續增長擴大容量，實現高質量發展。目前，這些方面的工作都取得良好進展。」

發言人指出﹕「展望未來，環球經濟重心持續東移，香港將繼續從中獲益。在『一國兩制』下，香港背靠祖國、聯通世界，憑着獨特的制度和區位優勢，將繼續發揮好門戶、跳板和中介人的獨特角色，積極對接好國家發展戰略，把握好國家『十四五規劃』、粵港澳大灣區發展和『一帶一路』倡議所帶來的機遇，發展好經濟，提升市民的生活質素。」