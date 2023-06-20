阿里︰張勇將退任主席及CEO　蔡崇信接任主席　淘天董事長接棒CEO

阿里巴巴（9988）出現高層人事變動，主席及首席執行官張勇，將於今年9月10日退任這2個職位。其中主席一職由現任副主席蔡崇信接任，首席執行官職務由淘天集團董事長吳泳銘接任。



公司指出，張勇將會繼續擔任阿里雲董事長兼首席執行官。

公司於公告內指出，衷心感謝張勇多年來為阿里巴巴集團發展作出的卓越貢獻，以及他面對過去數年前所未有的不確定性對公司業務的影響時所展現出的非凡領導力。

吳泳銘為阿里合夥人之一

公司又指出吳泳銘是阿里巴巴集團創始人之一及阿里巴巴合夥人，自2023年5月起出任淘天集團董事長。在阿里巴巴於1999年成立之初，吳泳銘擔任技術總監。自2004年12月起，他擔任支付寶首席技術官，2005年11月擔任我們變現平台阿里媽媽業務部總監，並於2007年12月起晉升為阿里媽媽集團總經理。於2008年9月，他擔任淘寶首席技術官，並自2011年10月起擔任阿里巴巴集團搜索、廣告及移動業務的負責人。吳泳銘自2015年4月至2021年10月出任於香港聯交所主板上市的阿里健康（0241）董事，並於2015年4月至2020年3月擔任阿里健康董事長。

公司又指出，自2014年9月至2019年9月，吳泳銘擔任阿里巴巴集團董事會主席特別助理。2015年8月，吳泳銘創建了元璟資本，一家專注於投資先進技術、企業服務和數字醫療的風險投資公司。他於1996年6月畢業於浙江工業大學信息工程學院。

蔡崇信﹕張勇對公司發展作卓越貢獻

阿里於新聞稿內指出，蔡崇信表示：「自2007年加入公司以來，張勇為阿里巴巴集團的發展作出了卓越貢獻，面對過去數年前所未有的不確定性對公司業務的影響，他展現出非凡的領導力帶領公司砥礪前行。我們相信沒有比張勇更為優秀的領袖，能夠帶領阿里雲智能集團邁向旅程的下一篇章，邁向未來的成長。」

張勇說：「能夠在過去8年間以首席執行官及過去4年間以主席的身份領導阿里巴巴集團，是莫大的榮譽和榮幸。鑑於阿里雲智能集團推進全面分拆的重要性，當前正是交接的合適時機。我將與蔡崇信和吳泳銘在未來數月密切合作，確保無縫交接。」

張勇續指出：「展望未來，我將致力於強化阿里雲智能集團的市場領導地位，讓不同規模和行業的公司在持續數字化轉型時，更低門檻獲得雲計算和人工智能資源。阿里雲智能集團已做好準備，來把握生成式AI崛起所開啟的令人振奮的新機遇。」

張勇﹕專心全職做好阿里雲董事長及CEO

而張勇於向員工發出的內部信指出，雲計算、大資料和人工智慧等核心技術的發展將會給社會帶來巨大的變革，戰略意義非常重大。目前雲智慧集團的完全分拆工作已經開始啟動，正處於最關鍵時刻，要求必須全身心投入其中，同時也是考慮到分拆過程中公司規範化治理的要求，其個人不宜再同時擔任兩家集團的董事長和首席執行官的職責。因此，阿里董事會討論並接受了其請求：自今年9月10日起將不再繼續擔任阿里董事會主席和首席執行官，而專心全職做好阿里雲智慧集團董事長兼首席執行官的工作。

吳泳銘﹕感謝董事會的信任

今年3月，阿里巴巴集團宣佈全面走向「1+6+N」的控股公司管理模式，被認為是「阿里巴巴集團24年來最重要的一次組織變革」。今年5月，阿里巴巴集團公佈六大業務集團的董事會組成，並通過個別業務集團的分拆和融資計劃，包括全面分拆阿里雲智能集團、啟動探索菜鳥集團上市、啟動執行盒馬的上市流程，以及批准阿里國際數字商業集團啟動探索對外融資（上述各項交易的完成取決於多種因素和監管審批）。蔡崇信說：「我期待與吳泳銘合作，通過技術和創新激發我們下一階段的增長。」

吳泳銘表示：「感謝阿里巴巴集團董事會對我的信任，很榮幸能夠接替張勇成為阿里巴巴的首席執行官。24年來，阿里巴巴始終在通過自我進化與突破來實現創新，每次變革均催生了新的增長。我們近期的變革帶來了新的公司組織和治理架構，阿里巴巴的使命卻從未改變。我們將持續協助個人和企業在數字經濟中獲益，通過基於創新及領先科技的獨特價值主張來服務好我們的客戶。」

即日起至今年9月10日，蔡崇信和吳泳銘將與張勇繼續密切合作，完善「1+6+N」管理模式。對於阿里巴巴集團在5月新設的資本管理委員會，即將上任的高級管理層團隊也將會與阿里巴巴集團董事會一起，在新公司治理結構下的資本管理與合規方面緊密合作。