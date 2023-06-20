維他奶︰續研判成本趨勢　會採取迅速定價行動保盈利

維他奶國際(0345)截至今年3月31日止年度賺4,572萬元，每股盈利4.3仙。2022年同期則虧損1.58億元。

羅友禮︰對港業務長期增長充滿信心

業務由虧轉盈，其中一個原因是獲得政府疫情補貼6,500萬元，帶動利潤上升。集團執行主席羅友禮解釋指，政府提供的補貼只是平衡新冠疫情帶來的虧損，「假如沒有新冠疫情影響，我哋的銷量唔止咁樣。」他直言，對本港業務長期增長前景充滿信心。

集團執行主席羅友禮解釋指，對本港業務長期增長前景充滿信心。﹙夏家朗攝﹚

集團期內收入按年減少2.5%至63.4億元。其中，佔比34%的香港業務，收入按年增10.9%至21.6億元，而比重佔57%的內地業務，收入則按年跌6.8%至36.5億元。

近年中港兩地已加價

問及原材料成本升溫壓力，集團首席財務總監吳茵虹指出公司有原一連串措施控制，如商討長期合約以鎖定原料價格、擴大供應商的基礎等。

維他奶首席財務總監吳茵虹指出公司有原一連串措施控制成本。﹙夏家朗攝﹚

另外，集團亦透過加價保盈利。吳茵虹稱本港和內地的業務市場分別於上年和今年4月已作出加價措施。集團行政總裁陸博濤補充，公司在今年上半年在不同市場加價幅度大致是個位數，未來將繼續研判成本趨勢，並採取迅速的定價行動確保盈利。

派息政策視乎多項因素

至於派息方面，公司今年派末期息每股1.4港仙，上年則無派息。被問到未來派息是否會恢復以往水平，吳茵虹指出，公司派息需視乎多項因素，包括公司盈利、現金流其他的投資項目和資本支出等。