嘉里斥96.6億元購上海黃埔區地　將與去年初購入地塊合併發展

嘉里建設（0683）公布以96.6億元買入位於上海黃埔區外灘地塊。今次購入的地塊主要用於辦公樓及零售用途，將產生建築面積約30.8萬平方米。公司指出會透過內部資源及外部融資，以撥付代價。



今次購入的地塊包括六塊土地，為中國上海市黃浦區外灘社區C010201單元198-1、200-3地塊及廣場社區C010102 單元070-01、071-01、072-01、073-01地塊及江西南路、山東南路、盛澤路、070-02地下空間地塊（位於東至200街坊規劃綠地、河南南路、南至人民路、西至紫金路、盛澤路、北至金陵東路、寧海東路），餘下地塊之總面積為44,355.6平方米，辦公用途年期為50年，而商業用途年期為40年。

公司表示計及在去年1月時購入的地塊，完成合併後，整個項目會發展成為一個以交通導向的綜合用途發展項目，將包括住宅﹑辦公樓﹑零售及酒店用途的房地產，項目最大建築面積為50.65萬平方米。

公司表示對該項目中期及長遠前景樂觀，相信該項目可配合公司策略，強化公司物業發展及投資物業資產組合。預期剛收購的土地會分階段推出作收租用途，可帶來可觀經常性租金收入，並循著內地發展的步伐而使資本增長。